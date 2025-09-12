Rokon a miskei gyermekgyilkosságról: folyamatosan bántalmazta a gyerekeket és nem gondoskodott róluk rendesen. Ezt egész Miske megmondja.

A miskei huszonkét hónapos kislány, Hanna meggyilkolásával gyanúsított J. Dávid a tragiédia estéjén felhívta az apját, akivel már hónapok óta nem beszélt – értesült a 24.hu. A 24 éves fiatalember állítólag azt mondta az apjának, hogy nem bántotta a gyermeket. Ezt a portál a J. Dávid édesapjának a feleségétől tudta meg.
Ő árulta el azt is, hogy a legnehezebben a népharagot kezelik, ami rájuk is zúdul a kislány meggyilkolása óta.
– Ártatlanok vagyunk, mégis folyamatos támadásoknak vagyunk kitéve a családdal. Dávid minden rokona menekülésben van, pedig ártatlanok – részletezte a nő, és hozzáfűzte azt is, hogy a férje volt az, aki a rendőröket elvezette Dávidhoz, és mindvégig segítette a nyomozást.
Felidézik, hogy korábban kétszer is szóba került, hogy Hannát bántalmazhatták a szülei. Egyszer tavaly novemberben, a buszon, a rendőrök ki is mentek, akkor a szülők azt mondták, hogy jön a kislány foga, ezért feszültek. Azonban a bejelentőn kívül senki nem állította azt, hogy a gyermeket bántotta volna valaki. A másik eset januárban történt, amikor a szülők veszekedtek egymással, és bár nem merült fel, hogy bántották bármelyik gyermeket, a rendőrök jelezték a gyermekjóléti szolgálatnak az esetet. Ezt követően, februárban került a képbe J. Dávid, akit most azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolta Hannát.
Felidézték a tragikus napot is. Adrienn, Hanna édesanyja rábízta a kisgyermekeit az élettársára, akit most azzal gyanúsít a rendőrség, hogy megölte a kislányt, majd eltüntette a holttestét. A kislány nagymamája azt állítja, szerinte a férfi agyonverte az unokáját, és ezt látta a kislány hároméves testvére is.
A brutális gyilkossággal gyanúsított férfi nevelőanyja pedig azt állítja, komoly problémák voltak Dávidék családjában. Hanna édesanyjának féltékenységi rohamai voltak, amelynek általában a gyerekek itták meg a levét.
Folyamatosan bántalmazta a gyerekeket és nem gondoskodott róluk rendesen. Ezt egész Miske megmondja
– fogalmazott. Elárulta azt is, hogy Dávid többször is otthagyta a nőt, de utóbbi mindig visszakönyörögte magát. Hozzáfűzte, nem azt állítja, hogy Dávid nem bűnös, de szerinte a gyermekek anyja is ugyanolyan bűnös.
