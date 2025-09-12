Rokon a miskei gyermekgyilkosságról: folyamatosan bántalmazta a gyerekeket és nem gondoskodott róluk rendesen. Ezt egész Miske megmondja.

Felidézték a tragikus napot is. Adrienn, Hanna édesanyja rábízta a kisgyermekeit az élettársára, akit most azzal gyanúsít a rendőrség, hogy megölte a kislányt, majd eltüntette a holttestét. A kislány nagymamája azt állítja, szerinte a férfi agyonverte az unokáját, és ezt látta a kislány hároméves testvére is.

A brutális gyilkossággal gyanúsított férfi nevelőanyja pedig azt állítja, komoly problémák voltak Dávidék családjában. Hanna édesanyjának féltékenységi rohamai voltak, amelynek általában a gyerekek itták meg a levét.

Folyamatosan bántalmazta a gyerekeket és nem gondoskodott róluk rendesen. Ezt egész Miske megmondja

– fogalmazott. Elárulta azt is, hogy Dávid többször is otthagyta a nőt, de utóbbi mindig visszakönyörögte magát. Hozzáfűzte, nem azt állítja, hogy Dávid nem bűnös, de szerinte a gyermekek anyja is ugyanolyan bűnös.