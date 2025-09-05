Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

rendőrségholttestnépharaggyermekgyilkosság

Retteg a népharagtól a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője

Ki tudja, hol bujkál?

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 05. 13:01
ebben a házban fogták el a gyermekgyilkosság feltételezett elkövetőjét és a szeretőjét Fotó: Pozsgai Ákos Forrás: Baon
Egyszerre fogták el a rendőrök a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját és a szeretőjét. Utóbbit aztán elengedték, ő most bujkál, nem mer visszamenni a településre – írja a BorsOnline

J. Dávid a gyanú szerint hétfőn, azaz szeptember 1-jén megölte a 22 hónapos nevelt gyermekét, Hannát. A gyermek holttestét egy focipálya melletti kőkereszt mögé rejtette. A férfit másnap elfogta a rendőrség, pár száz méterre a családi háztól, amelyben élt. Vele volt az állítólagos szeretője is, Barbara. A portál információi szerint a nőt végül elengedte a rendőrség.

Úgy tudjuk, hogy őt nem vonták bele végül, szabadon távozhatott. De nincs itt a faluban, valószínűleg a családjánál van, nem tudjuk, hogy hol

– fogalmazott a gyászoló család összetört barátja. A Bors úgy tudja, a nő retteg a népharagtól. J. Dávid jelenleg letartóztatásban van, ha bebizonyosodik, hogy ő ölte meg Hannát, feltehetően életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik. Erről ebben a cikkben olvashat bővebben. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

