Retteg a népharagtól a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője

J. Dávid a gyanú szerint hétfőn, azaz szeptember 1-jén megölte a 22 hónapos nevelt gyermekét, Hannát. A gyermek holttestét egy focipálya melletti kőkereszt mögé rejtette. A férfit másnap elfogta a rendőrség, pár száz méterre a családi háztól, amelyben élt. Vele volt az állítólagos szeretője is, Barbara. A portál információi szerint a nőt végül elengedte a rendőrség.

Úgy tudjuk, hogy őt nem vonták bele végül, szabadon távozhatott. De nincs itt a faluban, valószínűleg a családjánál van, nem tudjuk, hogy hol

– fogalmazott a gyászoló család összetört barátja. A Bors úgy tudja, a nő retteg a népharagtól. J. Dávid jelenleg letartóztatásban van, ha bebizonyosodik, hogy ő ölte meg Hannát, feltehetően életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik. Erről ebben a cikkben olvashat bővebben.