Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan 22,06 fok volt, 1,22 fokkal magasabb az 1991–2020-as évek 20,84 fokos átlagánál. Mindhárom hónapban melegebb volt a megszokottnál: a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot. A június a második legmelegebb lett a XX. század eleje óta.
Elkészültek a nyári statisztikák, ez most nagyon izgalmas
A hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb nyár volt az idei 1901 óta, az évszak középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal haladta az 1991–2020 közötti évek átlagát –közölte a HungaroMet Zrt. pénteken a honlapján.
A nyár középhőmérséklete az ország legnagyobb részén síkvidéken 21,5 és 22,5 fok között alakult, de az Alföld középső és déli részén többfelé meghaladta a 23 fokot. Húsz fok alatti értékek csak a hegyvidékeken, különösen az Északi-középhegyégben fordultak elő.
Az elemzés szerint az évszak csapadékösszege az előzetes adatok alapján országos átlagban 119,0 milliméter volt, ami az 1991–2020 közötti évek 203,1 milliméteres átlagának csupán 59 százaléka, így ez a nyolcadik legszárazabb nyár volt 1901 óta.
Mindhárom hónap csapadéka elmaradt az átlagtól: júniusban 83 százalékkal, júliusban 15 százalékkal, augusztusban 23 százalékkal hullott kevesebb eső, mint az 1991–2020-as években. Országos átlagban a június a legszárazabb volt a XX. század eleje óta.
További Belföld híreink
A legcsapadékosabb területek az északi határ közelében, a Dunántúl nyugati felén, különösen az északnyugati országrészben voltak, kisebb körzetekben kétszáz millimétert meghaladó csapadékkal.
Az ország középső és déli részén a 2025-ös nyár rendkívül száraz volt, nagy területen nyolcvan milliméter csapadék sem hullott a három hónap alatt, helyenként az ötven millimétert sem érte el az évszakos csapadékösszeg. A Balatontól keletre, Baranya vármegye déli részén és a Duna–Tisza közén nagy területen a 2025-ös nyár a legszárazabb nyár volt 1901 óta.
A nyári napok száma, amikor a napi maximum-hőmérséklet 25 fok vagy afölötti országosan 78 volt, miközben az átlag 65 nap. Hőségnapból, amikor a napi maximum-hőmérséklet 30 fok vagy afölötti, általában 26 szokott lenni nyáron, idén azonban 43 volt. Forró nap, amikor a napi maximum-hőmérséklet 35 fok felett alakul, országosan nyolc fordult elő idén, ami öttel több a sokévi átlagnál. Országosan 22 csapadékos nap volt, ez hattal kevesebb, mint az átlag.
További Belföld híreink
A meteorológiai szolgálat az idei nyár rekordjairól közölte, hogy a legmagasabb nappali hőmérsékletet július 26-án a Békés vármegyei Sarkadon mérték, 41,3 fokot, a nyár legalacsonyabb hőmérsékletét pedig a Nógrád vármegyei Zabarban és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon augusztus 25-én, 1,7 fokot. Nyáron a legtöbb csapadékot, 309,3 millimétert a Sopron Muck-kilátóban regisztrálták, a legkevesebbet, 39,6 milliméternyit a Pest vármegyei Kakucson. Egy nap alatt a legtöbb csapadék a Somogy vármegyei Csökölyön esett: július 27-én 184,0 milliméternyi.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Menczer Tamás szerint Szél Bernadett után Magyar Péter kutyafüle + videó
Nagy fába vágta a fejszéjét a Tisza Párt elnöke.
Elképesztő: a Tisza szakértője bevallotta, hogy Magyar Péter szerint el kell titkolni a valódi terveiket
A párt koordinátora világossá tette, hogy Tarr Zoltán elszólása nem egyéni akció volt, hanem a párt közös stratégiáját tükrözi.
Retteg a népharagtól a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője
Ki tudja, hol bujkál?
Jó hír a nyugdíjasoknak, már postázzák az élelmiszer-utalványokat + videó
Az intézkedés célja, hogy az érintett két csoport kevésbé legyen kiszolgáltatva az áruházláncok indokolatlan áremeléseinek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Menczer Tamás szerint Szél Bernadett után Magyar Péter kutyafüle + videó
Nagy fába vágta a fejszéjét a Tisza Párt elnöke.
Elképesztő: a Tisza szakértője bevallotta, hogy Magyar Péter szerint el kell titkolni a valódi terveiket
A párt koordinátora világossá tette, hogy Tarr Zoltán elszólása nem egyéni akció volt, hanem a párt közös stratégiáját tükrözi.
Retteg a népharagtól a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője
Ki tudja, hol bujkál?
Jó hír a nyugdíjasoknak, már postázzák az élelmiszer-utalványokat + videó
Az intézkedés célja, hogy az érintett két csoport kevésbé legyen kiszolgáltatva az áruházláncok indokolatlan áremeléseinek.