Augusztusban is jól jártunk a hazai benzinkutaknál, és hamarosan újabb jó hír jöhet

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 augusztusában Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 583 forint volt, ami hat forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 589 forintos átlaga. A gázolaj hazai átlagára pedig, 593 forintot tett ki, míg a szomszédos országok átlaga 597 forint volt. A kormány elvárása teljesült: a magyar családok augusztusban is mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országok lakossága – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárakkal találkozzanak a hazai töltőállomásokon. A nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos ellátásbiztonság és árstabilitás augusztusban is elsődleges cél maradt.

A kormány változatlanul elvárja, hogy a magyar lakosság a szomszédos országokhoz képest is kedvező áron juthasson üzemanyaghoz. A Nemzetgazdasági Minisztérium a jövőben is nyomon követi a nemzetközi piaci folyamatokat és az árak alakulását, emellett rendszeres egyeztetéseket folytat az ágazat szereplőivel. A magyar gazdaság és a családok védelme az első, ennek érdekében a kormány szükség esetén továbbra is kész intézkedni – hangsúlyozza a tárca.

A Világgazdság eközben arról ír: a fő ármeghatározó tényezők már napok óta az árcsökkentés irányába mutatnak, bár a Mol eddig árat emelt. A forint mozgása is a hazai üzemanyagár-csökkentés irányába hat, minden adott tehát az üzemanyagár-csökkentéshez.