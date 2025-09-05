tankolásüzemanyagárbenzinár

Augusztusban is jól jártunk a hazai benzinkutaknál, és hamarosan újabb jó hír jöhet

Továbbra is egyeztet az ágazati szereplőkkel a kormány.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 9:42
illusztráció Fotó: Czimbal Gyula Forrás: MTI
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 augusztusában Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 583 forint volt, ami hat forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 589 forintos átlaga. A gázolaj hazai átlagára pedig, 593 forintot tett ki, míg a szomszédos országok átlaga 597 forint volt. A kormány elvárása teljesült: a magyar családok augusztusban is mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országok lakossága – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárakkal találkozzanak a hazai töltőállomásokon. A nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos ellátásbiztonság és árstabilitás augusztusban is elsődleges cél maradt.

A kormány változatlanul elvárja, hogy a magyar lakosság a szomszédos országokhoz képest is kedvező áron juthasson üzemanyaghoz. A Nemzetgazdasági Minisztérium a jövőben is nyomon követi a nemzetközi piaci folyamatokat és az árak alakulását, emellett rendszeres egyeztetéseket folytat az ágazat szereplőivel. A magyar gazdaság és a családok védelme az első, ennek érdekében a kormány szükség esetén továbbra is kész intézkedni – hangsúlyozza a tárca.

A Világgazdság eközben arról ír: a fő ármeghatározó tényezők már napok óta az árcsökkentés irányába mutatnak, bár a Mol eddig árat emelt. A forint mozgása is a hazai üzemanyagár-csökkentés irányába hat, minden adott tehát az üzemanyagár-csökkentéshez. 

 


 

Csépányi Balázs
idezojelekTarr Zoltán

Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, az internet könyörtelen dalnoka vitte be a találatot

Csépányi Balázs avatarja

„A poloska tévútján fontos állmás Etyek, a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek”

