Káosz az utakon, balesetek teszik pokollá az autósok életét

Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, a D alagútban történt baleset miatt teljes útzár van érvényben – közölte az Útinform. A forgalmat a 163-as kilométernél terelik le, a járművezetőknek a Bátaszék–Baja csomópontnál, az 56-os főút érintésével érdemes kerülniük. Közben az ország több pontján is lassul a közlekedés: a 451-es főúton egy kamion akadályozza a forgalmat, a Budapestre vezető főutakon és az M0-s déli szektorán pedig torlódások nehezítik a haladást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 7:41
Az M6-os autópályán, Pécs irányába a D alagútban baleset történt, ezért a pálya forgalmát megállították. Aki teheti, térjen le a 163-as km-nél a Bátaszék-Baja csomópontnál és az 56-os főúton kerüljön a Dunaszekcső-Lánycsók útvonalon – figyelmeztet az Útinform. Mint írják, a 451-es főúton, Csongrád és Gátér között egy műszaki hibás kamion állt meg, ezért a 15-ös km-nél a forgalom félpályán, irányonként váltakozva tud haladni. Élénk emellett a forgalom a Budapest környéki utakon.

Egyre nagyobb a dugó az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé.

Rendkívül lassan halad a forgalom

  • a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,
  •  az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába,
  • valamint a Csepel-sziget útjain.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között egy hidat javítanak. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben gyakori a torlódás, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

