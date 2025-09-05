Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Jobb, ha nem áll az útjukba, rekordmennyiségű ember rója majd a köröket Budapest utcáin vasárnap

Rekordszámú nevezés érkezett a vasárnapi, jubileumi 40. Wizz Air Budapest Félmaratonra.

Forrás: MTI2025. 09. 05. 12:10
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
A Budapest Sportiroda (BSI) arról tájékoztatott, hogy 20 800 nevezés futott be a versenyre, amelyen 16 útvonal menti zenei pont is gondoskodik a fesztiválhangulatról, a versenyközpontnak is otthont adó Pázmány Péter sétány pedig valóságos fesztiválhelyszínné alakul át.

– Kevés ahhoz fogható élmény van, mint átszaladni a lezárt hidakon, és a város legszebb, UNESCO-világörökségi helyszínei között futni tízezredmagaddal. A zene, a szurkolók és a csodálatos útvonal együttese olyan energiát teremt, ami minden résztvevőt a célba repít. Köszönjük a budapestiek türelmét, és arra biztatjuk őket, hogy jöjjenek el, szurkoljanak, legyenek ennek a csodálatos eseménynek a részesei – mondta Kocsis Árpád, a BSI ügyvezetője.

A félmaraton vasárnap 8 órakor rajtol el, a távot párosban és trióban is lehet teljesíteni. A Szimpatika 10 kilométeres futamot pedig 12 órakor indítják.


