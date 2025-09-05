Ez történik most a miskei háromévessel, aki valószínűleg végignézte, ahogy megölik a testvérét

A hírek szerint ugyanis Hanna hároméves testvére valószínűleg látta, amint meghal a kislány.

A főorvos hozzáfűzte, a gyermekek gyász- és traumafeldolgozása gyakran nem a felnőttekhez hasonló formában jelenik meg, hanem a viselkedés és a játék szintjén válik láthatóvá. Arról, hogy hogyan lehet segíteni az ilyen mélyen traumatizált gyermekeknek, a Baon cikkében részletesebben is olvashat, arról pedig, hogy milyen mértékű büntetésre ítélhetik a feltételezett elkövetőt, ha bebizonyosodik, hogy ő követte el a gyilkosságot, ide kattintva olvashat.