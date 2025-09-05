gyásztraumaHannatestvérgyermekgyilkosság

Ez történik most a miskei háromévessel, aki valószínűleg végignézte, ahogy megölik a testvérét

Megszólalt a szakértő.

Magyar Nemzet
Forrás: Baon2025. 09. 05. 14:03
megemlékezők állnak sorban Miskén, hogy gyertyát gyújtsanak a 22 hónapos Hanna emlékére, aki héfőn vesztette életét. A gyilkossággal a gyermek nevelőapját gyanúsítják. Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu
A hirtelen hangulatváltozások, a szokatlan düh- vagy sírógörcsök, a visszahúzódás, a fokozott szorongás, illetve a korábban már elsajátított készségek – például szobatisztaság, önálló alvás – visszaesése mind figyelmeztető jelek lehetnek – fogalmazott a gyermek- és ifjúsági pszichiáter főorvos, Sófi Gyula a Baonnak, amikor a Miskén történt gyermekgyilkosságról kérdezték. 

A hírek szerint ugyanis Hanna hároméves testvére valószínűleg látta, amint meghal a kislány. 

A főorvos hozzáfűzte, a gyermekek gyász- és traumafeldolgozása gyakran nem a felnőttekhez hasonló formában jelenik meg, hanem a viselkedés és a játék szintjén válik láthatóvá. Arról, hogy hogyan lehet segíteni az ilyen mélyen traumatizált gyermekeknek, a Baon cikkében részletesebben is olvashat, arról pedig, hogy milyen mértékű büntetésre ítélhetik a feltételezett elkövetőt, ha bebizonyosodik, hogy ő követte el a gyilkosságot, ide kattintva olvashat. 

 

