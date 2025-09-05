A hirtelen hangulatváltozások, a szokatlan düh- vagy sírógörcsök, a visszahúzódás, a fokozott szorongás, illetve a korábban már elsajátított készségek – például szobatisztaság, önálló alvás – visszaesése mind figyelmeztető jelek lehetnek – fogalmazott a gyermek- és ifjúsági pszichiáter főorvos, Sófi Gyula a Baonnak, amikor a Miskén történt gyermekgyilkosságról kérdezték.
Ez történik most a miskei háromévessel, aki valószínűleg végignézte, ahogy megölik a testvérét
Megszólalt a szakértő.
A hírek szerint ugyanis Hanna hároméves testvére valószínűleg látta, amint meghal a kislány.
A főorvos hozzáfűzte, a gyermekek gyász- és traumafeldolgozása gyakran nem a felnőttekhez hasonló formában jelenik meg, hanem a viselkedés és a játék szintjén válik láthatóvá. Arról, hogy hogyan lehet segíteni az ilyen mélyen traumatizált gyermekeknek, a Baon cikkében részletesebben is olvashat, arról pedig, hogy milyen mértékű büntetésre ítélhetik a feltételezett elkövetőt, ha bebizonyosodik, hogy ő követte el a gyilkosságot, ide kattintva olvashat.
Így halad most a Keleti pályaudvar felújítása
A tervek szerint haladnak a munkálatok, hamarosan újra birtokba vehetik az utazók az ország egyik legforgalmasabb pályaudvarát.
Itt a megállapodás a rákosrendezői beruházásokról
Havonta egyeztetnek majd.
Azt gondolta a nő, hogy a kőbányai rendőrök soha nem jönnek rá, hova dugta a szajrét

Tévedett.
Tévedett.
Elképesztő, hogyan mosdatja a Telex a tiszás Tarr Zoltánt
Akár a sajátjukat, úgy védik Tarr Zoltánt és a Tisza Párt titkait.
