Tragédia a Karancs-kilátónál: kiderült, ki az áldozat

Részletezik, hogy a tragédia a 729 méter magas Karancs-hegy tetején található 25 méteres Karancs-kilátónál történt. A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók és a HELP Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület önkéntes tűzoltói terepjáró képességű járművekkel juttatták fel a hegytetőre a mentőszolgálat munkatársait és biztosították a helyszínt.