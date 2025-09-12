Rendkívüli

Tragédia a Karancs-kilátónál: kiderült, ki az áldozat

Magyar Nemzet
Forrás: Nool2025. 09. 12. 13:55
Karancs-kilátó Forrás: Nool
Egy ember lezuhant a Karancs-kilátóból – számolt be az estről csütörtökön a Magyar Nemzet. A Nool megtudta, az áldozat egy húsz év körüli férfi, aki a helyszínen meghalt. 

Részletezik, hogy a tragédia a 729 méter magas Karancs-hegy tetején található 25 méteres Karancs-kilátónál történt. A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók és a HELP Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület önkéntes tűzoltói terepjáró képességű járművekkel juttatták fel a hegytetőre a mentőszolgálat munkatársait és biztosították a helyszínt. A további részleteket ide kattintva olvashatja. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

