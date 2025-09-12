Egy ember lezuhant a Karancs-kilátóból – számolt be az estről csütörtökön a Magyar Nemzet. A Nool megtudta, az áldozat egy húsz év körüli férfi, aki a helyszínen meghalt.
Tragédia a Karancs-kilátónál: kiderült, ki az áldozat
Részletek a cikkben.
Részletezik, hogy a tragédia a 729 méter magas Karancs-hegy tetején található 25 méteres Karancs-kilátónál történt. A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint, a salgótarjáni hivatásos tűzoltók és a HELP Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület önkéntes tűzoltói terepjáró képességű járművekkel juttatták fel a hegytetőre a mentőszolgálat munkatársait és biztosították a helyszínt. A további részleteket ide kattintva olvashatja.
Hatvanmilliós korrupcióval vádolt egykori külügyessel próbálta lejáratni a kormányt Juhász Péter
A bukott baloldali politikus műsorában megszólaló Suha György egy évet letartóztatásban is töltött.
Kizárta a szüleit a lakásból a kétéves Misike, hogy olyat csináljon, amit normális esetben sosem vallana be
Mentek a tűzoltók.
Elfogták a rendőrök a tiszakécskei gyilkosság gyanúsítottját
Beismerő vallomást tett.
Bárki elmondhatja a véleményét a BKK egyik autóbuszjáratáról
Átszállás nélkül, vagy kevesebb átszállással, gyorsabban lenne elérhető Pesterzsébetről a belváros – tudatta a BKK.
