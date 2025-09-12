Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Veszélyes KétévesekakciótetőfokMisikekatasztrófavédelem

Kizárta a szüleit a lakásból a kétéves Misike, hogy olyat csináljon, amit normális esetben sosem vallana be

Mentek a tűzoltók.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/BM OKF2025. 09. 12. 15:57
illusztráció Forrás: Facebook/BM OKF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kétéves Misi, a Veszélyes Kétévesek mozgalmának tagja csütörtökön kizárta a szüleit a lakásból – adta hírül a közösségi oldalán a katasztrófavédelem. A szülők tárcsázták a 112-es segélyhívót, mert egy idő után hiába szólongatták Misit, ő nem felelt.

A feszültség a tetőfokára hágott, hiszen nagyon izgatta a szülőket, hogy mit csinálhat Misi, és ők arra következtettek, hogy nagy lehet a baj, mert nagy a csend is.

A gödöllői hivatásos tűzoltók pillanatok alatt megérkeztek az akció helyszínére, feltörték az ajtót, de odabent őket is csak a csend fogadta, Misi ugyanis éppen az igazak álmát aludta. 

A mentőszolgálat munkatársai természetesen alaposan megvizsgálták a fiút, aki sértetlen, kipihent és ismét energikus volt.


További játékainkhoz kattintson ide!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.