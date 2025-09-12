A kétéves Misi, a Veszélyes Kétévesek mozgalmának tagja csütörtökön kizárta a szüleit a lakásból – adta hírül a közösségi oldalán a katasztrófavédelem. A szülők tárcsázták a 112-es segélyhívót, mert egy idő után hiába szólongatták Misit, ő nem felelt.
Kizárta a szüleit a lakásból a kétéves Misike, hogy olyat csináljon, amit normális esetben sosem vallana be
Mentek a tűzoltók.
A feszültség a tetőfokára hágott, hiszen nagyon izgatta a szülőket, hogy mit csinálhat Misi, és ők arra következtettek, hogy nagy lehet a baj, mert nagy a csend is.
A gödöllői hivatásos tűzoltók pillanatok alatt megérkeztek az akció helyszínére, feltörték az ajtót, de odabent őket is csak a csend fogadta, Misi ugyanis éppen az igazak álmát aludta.
A mentőszolgálat munkatársai természetesen alaposan megvizsgálták a fiút, aki sértetlen, kipihent és ismét energikus volt.
