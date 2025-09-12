Kizárta a szüleit a lakásból a kétéves Misike, hogy olyat csináljon, amit normális esetben sosem vallana be

A gödöllői hivatásos tűzoltók pillanatok alatt megérkeztek az akció helyszínére, feltörték az ajtót, de odabent őket is csak a csend fogadta, Misi ugyanis éppen az igazak álmát aludta.

A mentőszolgálat munkatársai természetesen alaposan megvizsgálták a fiút, aki sértetlen, kipihent és ismét energikus volt.



