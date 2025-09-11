Vérre menő háború indult a magyar nyugdíjasokért: beszállt a Tesco és az Auchan

A Tescónál 10 százalék azonnali kedvezménnyel váltható be az utalvány, továbbá a nyugdíjas-élelmiszerutalvánnyal történő fizetésnél 2000 forintonként 1 darab 100 forint értékű kedvezményre jogosító kupont adnak, amely a következő vásárlásoknál váltható be.

Korábban az Aldi és a Lidl is arról tájékoztatott, hogy kiegészítik a nyugdíjasutalványokat. Az Aldi 1000 forint értékű kupont ad a legalább 8000 forint értékű, legalább részben nyugdíjasutalvánnyal fizetett vásárlásokhoz.