Ha a nyugdíjasok a vásárlás egy részét vagy egészét utalvánnyal fizetik az Auchanban, úgy a vásárlás végösszege 10 százalékának megfelelő, legfeljebb 3000 forint értékű bizalompontot írnak jóvá a vásárlóknak, ha van Auchan Bizalomkártyájuk. Ha az utalványokat több vásárlás alkalmával – akár egyenként – váltja be a vásárló, úgy minden alkalommal gyűjthet bizalompontot, amit aztán levásárolhat. Az ajánlat november 30-ig érvényes.
Vérre menő háború indult a magyar nyugdíjasokért: beszállt a Tesco és az Auchan
Az Auchan és a Tesco is kedvezményeket ad a nyugdíjas-élelmiszerutalványok beváltásánál – közölték az áruházláncok az MTI-vel.
A Tescónál 10 százalék azonnali kedvezménnyel váltható be az utalvány, továbbá a nyugdíjas-élelmiszerutalvánnyal történő fizetésnél 2000 forintonként 1 darab 100 forint értékű kedvezményre jogosító kupont adnak, amely a következő vásárlásoknál váltható be.
Korábban az Aldi és a Lidl is arról tájékoztatott, hogy kiegészítik a nyugdíjasutalványokat. Az Aldi 1000 forint értékű kupont ad a legalább 8000 forint értékű, legalább részben nyugdíjasutalvánnyal fizetett vásárlásokhoz.
További Gazdaság híreink
A Lidl vásárlásonként 500 forintos kupont ad azoknak a nyugdíjasoknak, akik legalább 5000 forintért az üzleteikben vásárolnak utalvánnyal. A Magyar Posta szeptember elsején kezdte meg az utalványok kézbesítését.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tisza Párt adóemelés: padlóra küldenék a vállalkozásokat
Minden mutató romlana egy brutális adóemeléstől.
Rengeteg Labubut foglaltak le Ferihegyen
Nagyjából 43 ezret, de ki számolja.
Családok százezreinek nyújt nélkülözhetetlen segítséget a bankok által támadott kamatstop
A bankszövetség szerint alkotmányellenes az intézkedés, de nélküle sokak megélhetése kerülne komoly veszélybe.
Minimálbér – továbbra is a 13 százalékos emelés a cél
Sokkal nagyobb emelés jöhet, mint eddig gondoltuk.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tisza Párt adóemelés: padlóra küldenék a vállalkozásokat
Minden mutató romlana egy brutális adóemeléstől.
Rengeteg Labubut foglaltak le Ferihegyen
Nagyjából 43 ezret, de ki számolja.
Családok százezreinek nyújt nélkülözhetetlen segítséget a bankok által támadott kamatstop
A bankszövetség szerint alkotmányellenes az intézkedés, de nélküle sokak megélhetése kerülne komoly veszélybe.
Minimálbér – továbbra is a 13 százalékos emelés a cél
Sokkal nagyobb emelés jöhet, mint eddig gondoltuk.