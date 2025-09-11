kedvezményélelmiszer utalványnyugdíjaskuponáruházlánc

Vérre menő háború indult a magyar nyugdíjasokért: beszállt a Tesco és az Auchan

Az Auchan és a Tesco is kedvezményeket ad a nyugdíjas-élelmiszerutalványok beváltásánál – közölték az áruházláncok az MTI-vel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 11. 16:23
bolt,nyugdíjas,üzlet,vásárlás
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha a nyugdíjasok a vásárlás egy részét vagy egészét utalvánnyal fizetik az Auchanban, úgy a vásárlás végösszege 10 százalékának megfelelő, legfeljebb 3000 forint értékű bizalompontot írnak jóvá a vásárlóknak, ha van Auchan Bizalomkártyájuk. Ha az utalványokat több vásárlás alkalmával – akár egyenként – váltja be a vásárló, úgy minden alkalommal gyűjthet bizalompontot, amit aztán levásárolhat. Az ajánlat november 30-ig érvényes.

A Tescónál 10 százalék azonnali kedvezménnyel váltható be az utalvány, továbbá a nyugdíjas-élelmiszerutalvánnyal történő fizetésnél 2000 forintonként 1 darab 100 forint értékű kedvezményre jogosító kupont adnak, amely a következő vásárlásoknál váltható be.

Korábban az Aldi és a Lidl is arról tájékoztatott, hogy kiegészítik a nyugdíjasutalványokat. Az Aldi 1000 forint értékű kupont ad a legalább 8000 forint értékű, legalább részben nyugdíjasutalvánnyal fizetett vásárlásokhoz.

A Lidl vásárlásonként 500 forintos kupont ad azoknak a nyugdíjasoknak, akik legalább 5000 forintért az üzleteikben vásárolnak utalvánnyal. A Magyar Posta szeptember elsején kezdte meg az utalványok kézbesítését.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu