A saját autójában támadták meg a pécsi vattacukros bácsit

Éppen átengedett a zebrán egy biciklist.

Magyar Nemzet
Forrás: Bama2025. 09. 11. 16:13
illusztráció Forrás: Pexels
Szörnyű támadás érte a pécsi vattacukros bácsit – adta hírül a Bama. A portálnak az árus unokája részletezte, mi történt pontosan. 

Ebből kiderül, hogy a férfi éppen a 6-os úton autózott, majd egy kis mellékútra tért le, ahol egy zebrához ért, és megállt, hogy átengedjen egy biciklist. Utóbbi azonban váratlanul letámasztotta a kerékpárját, odament a vattacukros  autójához, ordítozni kezdett és megütötte a fejét, aztán elhajtott a helyszínről. 

Menekülés közben még odakiabálta, hogy ezt azért tette, mert a papám állítólag 3 éve szidta a feleségét

– részletezte az unoka, a történetben azonban van egy kis hiba. A vattacukros bácsi ugyanis soha nem látta az illetőt, és annak feleségét sem szidalmazta. A Bama újságírója megtalálta a bántalmazót, ide kattintva el is olvashatja, hogy mivel védekezett. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

