Szörnyű támadás érte a pécsi vattacukros bácsit – adta hírül a Bama. A portálnak az árus unokája részletezte, mi történt pontosan.
A saját autójában támadták meg a pécsi vattacukros bácsit
Éppen átengedett a zebrán egy biciklist.
Ebből kiderül, hogy a férfi éppen a 6-os úton autózott, majd egy kis mellékútra tért le, ahol egy zebrához ért, és megállt, hogy átengedjen egy biciklist. Utóbbi azonban váratlanul letámasztotta a kerékpárját, odament a vattacukros autójához, ordítozni kezdett és megütötte a fejét, aztán elhajtott a helyszínről.
Menekülés közben még odakiabálta, hogy ezt azért tette, mert a papám állítólag 3 éve szidta a feleségét
– részletezte az unoka, a történetben azonban van egy kis hiba. A vattacukros bácsi ugyanis soha nem látta az illetőt, és annak feleségét sem szidalmazta. A Bama újságírója megtalálta a bántalmazót, ide kattintva el is olvashatja, hogy mivel védekezett.
További Belföld híreink
