Nagyon fura zaklatót fogtak el Szekszárdon

Egy nő kért segítséget a napokban a rendőröktől Szekszárdon, ugyanis egy férfi azt megelőzően odalépett hozzá, a kezét ütésre emelte és trágár szavakat kiabált rá – írja a rendőrségi portál.
A nő ettől megijedt. Ugyanezen a napon egy kisgyermekét sétáltató hölgy is ugyanilyen bejelentést tett. A nő elmondta, hogy korábban is zaklatta már a férfi az utcán úgy, hogy felé futott, mintha bántalmazni akarná.
Személyleírás alapján a rendőrök azonosították az általuk jól ismert zaklatót, akit elfogtak. A 26 éves szekszárdi férfit elszámoltatták és gyanúsítottként hallgatták ki zaklatás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A nyomozók vizsgálják, hogy a férfi másokkal szemben is követett-e el hasonló bűncselekményeket.
