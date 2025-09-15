Amíg együtt voltak, ököllel ütötte, miután szakítottak, meglopta a barátnőjét a soproni férfi

Ez alatt az időszak alatt a férfi legalább kétszer bántalmazta a sértettet. Az első alkalommal egy soproni szórakozóhely előtt többször, ököllel a fején megütötte, a másik alkalommal egy soproni lakásban szintén többször, ököllel arcul ütötte a sértettet. A nőnek mindkét alkalommal nyolc napon belül gyógyuló arc- és koponyazúzódása keletkezett.