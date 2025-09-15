Soproni Járási Ügyészségalbérletbűntettruhaerőszak

Amíg együtt voltak, ököllel ütötte, miután szakítottak, meglopta a barátnőjét a soproni férfi

Vádat emelt a Soproni Járási Ügyészség azzal az erőszakos többszörös visszaeső férfival szemben, aki többször ököllel bántalmazta a barátnőjét, majd miután a sértett szakított vele, feltörte az albérletét, és onnan értékeket vitt el.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 09. 15. 13:30
abuse
Illusztráció Fotó: Shutterstock Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A büntetésvégrehajtási intézetből 2024. év nyarán történő szabadulását követően több hónapig párkapcsolatban élt a sértettel, komoly közös nevező volt köztük az alkohol szeretete és a féltékenység. 

Ez alatt az időszak alatt a férfi legalább kétszer bántalmazta a sértettet. Az első alkalommal egy soproni szórakozóhely előtt többször, ököllel a fején megütötte, a másik alkalommal egy soproni lakásban szintén többször, ököllel arcul ütötte a sértettet. A nőnek mindkét alkalommal nyolc napon belül gyógyuló arc- és koponyazúzódása keletkezett.

A sértett 2025. év márciusában szakított a vádlottal. A szakítást követően röviddel az erősen ittas állapotban lévő férfi feltörte a sértett soproni albérletét, majd a ruháit szétdobálta, tisztítószerrel lelocsolta, a fagyasztóból kivette az élelmiszereket és ellopott a sértettől háromszázezer forint készpénzt, valamint egy húszezer forint értékű kést.

Az ügyészség a férfit kapcsolati erőszak bűntettével, magánlaksértés vétségével, rongálás vétségével, valamint lopás vétségével vádolta meg. Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság a vádlottat fegyházbüntetésre, valamint közügyektől eltiltásra ítélje azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu