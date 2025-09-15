A büntetésvégrehajtási intézetből 2024. év nyarán történő szabadulását követően több hónapig párkapcsolatban élt a sértettel, komoly közös nevező volt köztük az alkohol szeretete és a féltékenység.
Amíg együtt voltak, ököllel ütötte, miután szakítottak, meglopta a barátnőjét a soproni férfi
Vádat emelt a Soproni Járási Ügyészség azzal az erőszakos többszörös visszaeső férfival szemben, aki többször ököllel bántalmazta a barátnőjét, majd miután a sértett szakított vele, feltörte az albérletét, és onnan értékeket vitt el.
Ez alatt az időszak alatt a férfi legalább kétszer bántalmazta a sértettet. Az első alkalommal egy soproni szórakozóhely előtt többször, ököllel a fején megütötte, a másik alkalommal egy soproni lakásban szintén többször, ököllel arcul ütötte a sértettet. A nőnek mindkét alkalommal nyolc napon belül gyógyuló arc- és koponyazúzódása keletkezett.
A sértett 2025. év márciusában szakított a vádlottal. A szakítást követően röviddel az erősen ittas állapotban lévő férfi feltörte a sértett soproni albérletét, majd a ruháit szétdobálta, tisztítószerrel lelocsolta, a fagyasztóból kivette az élelmiszereket és ellopott a sértettől háromszázezer forint készpénzt, valamint egy húszezer forint értékű kést.
Az ügyészség a férfit kapcsolati erőszak bűntettével, magánlaksértés vétségével, rongálás vétségével, valamint lopás vétségével vádolta meg. Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság a vádlottat fegyházbüntetésre, valamint közügyektől eltiltásra ítélje azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.
