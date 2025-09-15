A vád lényege szerint a férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában. A feladatai közé tartozott a gyermekek foglalkoztatása, az étkeztetése, szükség esetén a gyermekek délutáni felügyelete. A vádlott több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki, alkalmanként indokolatlanul megérintette őket.
Hivatalos: vádat emelt az ügyészség az újbudai férfi ellen, aki két gyermeket is molesztálhatott az óvodában
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy óvodai alkalmazottal szemben, aki kiskorúak sérelmére szexuális bűncselekményt követett el – írja az ügyészség.
A férfi 2022–2023-ban két gyermeket is szexuálisan molesztált ruhán keresztül. A Fővárosi Főügyészség a férfit kétrendbeli minősített szexuális erőszak bűntettével vádolja. A főügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt, azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint tiltsa el a férfit véglegesen minden, kiskorúakat érintő foglalkozástól – részletezik.
A vádlott korábban letartóztatásban volt, később – az ügyészi indítvány ellenére – nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyeletbe került.
A Fővárosi Főügyészség felhívja a figyelmet, hogy egyes foglalkozások gyakorlásakor – nevelő, biztonsági őr, pedagógus, edző – nem engedhető meg, illetve gyanúra adhat okot a túl bizalmas hangnem, intim témák erőltetett felvetése, a túlzott dicsérés és a becenevek, közös ,,titokkör” kialakítása, valamint az indokolatlan, olykor spontánnak tűnő testi érintés.
A Magyar Nemzet egyébként már a múlt héten beszámolt arról, hogy vádat emelt az ügyészség az újbudai pedofilügyben. A szexuális erőszakkal vádolt pedagógiai asszisztens két rábízott óvodással is fajtalankodott. A férfi akár huszonöt évet is kaphat. Erről részletesen ide kattintva olvashat.
