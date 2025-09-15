Hivatalos: vádat emelt az ügyészség az újbudai férfi ellen, aki két gyermeket is molesztálhatott az óvodában

A férfi 2022–2023-ban két gyermeket is szexuálisan molesztált ruhán keresztül. A Fővárosi Főügyészség a férfit kétrendbeli minősített szexuális erőszak bűntettével vádolja. A főügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt, azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint tiltsa el a férfit véglegesen minden, kiskorúakat érintő foglalkozástól – részletezik.