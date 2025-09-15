Szondát fújt, józan volt. Amit utána tett, már nem látták a rendőrök + videó

A Bpiautósok olvasójának fedélzeti kamerája Szegeden rögzítette a következő jelenetet. A rendőrök a kamerás autó előtt haladó Volvo sofőrjét is ellenőrizték: rendben megfújta a szondát, és mivel nem ivott, továbbengedték. Csakhogy néhány másodperccel később ugyanez a sofőr a vasúti átjáró piros jelzésén hajtott át gondolkodás nélkül, vélhetően figyelmetlenségből.

A rendőrök ekkor éppen másokat ellenőriztek, így a szabályszegést vélhetőleg nem vették észre. Pedig a vasúti átjárónál elkövetett figyelmetlenség vagy szándékos szabályszegés a legveszélyesebb manőverek közé tartozik – hiszen ha épp érkezett volna a vonat, annak beláthatatlan következményei lehettek volna.

A felvételhez hozzácsaptak még két korábbi – nyáron készült – felvételt is: a második a 19. kerületben, a Derkovits utca és a Bocskai utca kereszteződésénél készült július 23-án délután. Egy gyalogos szabályosan kelt volna át a zebrán, amikor a kamerás autó mellett érkező másik autó majdnem elütötte. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset.

A harmadik eset szintén gyalogosveszélyt mutat be. Július 29-én, délután hat óra körül a X. kerületben, a Harmat utca–Lavotta utcai buszmegállónál készült a felvétel. A beküldő buszsofőr előzékenyen megállt, hogy átengedje a gyalogosokat a zebrán, ám ekkor hirtelen egy Citroën tűnt fel a tükörben, és mindenféle lassítás nélkül hajtott át a gyalogátkelőhelyen. Ettől az átkelni készülő gyalogos úgy megijedt, hogy inkább visszament a járdára.