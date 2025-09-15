autós videóautós hírvasúti átjáró

Szondát fújt, józan volt. Amit utána tett, már nem látták a rendőrök + videó

A rendőrök egy vasúti átjárónál szondáztatták a járművezetőket, de magát az átjárót nem figyelték.

2025. 09. 15. 10:13
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bpiautósok olvasójának fedélzeti kamerája Szegeden rögzítette a következő jelenetet. A rendőrök a kamerás autó előtt haladó Volvo sofőrjét is ellenőrizték: rendben megfújta a szondát, és mivel nem ivott, továbbengedték. Csakhogy néhány másodperccel később ugyanez a sofőr a vasúti átjáró piros jelzésén hajtott át gondolkodás nélkül, vélhetően figyelmetlenségből.

A rendőrök ekkor éppen másokat ellenőriztek, így a szabályszegést vélhetőleg nem vették észre. Pedig a vasúti átjárónál elkövetett figyelmetlenség vagy szándékos szabályszegés a legveszélyesebb manőverek közé tartozik – hiszen ha épp érkezett volna a vonat, annak beláthatatlan következményei lehettek volna.

A felvételhez hozzácsaptak még két korábbi – nyáron készült – felvételt is: a második a 19. kerületben, a Derkovits utca és a Bocskai utca kereszteződésénél készült július 23-án délután. Egy gyalogos szabályosan kelt volna át a zebrán, amikor a kamerás autó mellett érkező másik autó majdnem elütötte. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset.

A harmadik eset szintén gyalogosveszélyt mutat be. Július 29-én, délután hat óra körül a X. kerületben, a Harmat utca–Lavotta utcai buszmegállónál készült a felvétel. A beküldő buszsofőr előzékenyen megállt, hogy átengedje a gyalogosokat a zebrán, ám ekkor hirtelen egy Citroën tűnt fel a tükörben, és mindenféle lassítás nélkül hajtott át a gyalogátkelőhelyen. Ettől az átkelni készülő gyalogos úgy megijedt, hogy inkább visszament a járdára.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Stefán Csaba
idezojelekválság

Válságban az európai mainstream pártok

Stefán Csaba avatarja

Csak a jobboldali kihívók képesek az értékek és az érdekek szintjén is koherens ajánlatot adni a választóknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.