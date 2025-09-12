Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Eltévedt az Árpád hídon a Suzuki Ignis sofőrje + videó

Nehéz elképzelni, hogy hogyan került a belső sávba, menetiránnyal szembe.

2025. 09. 12. 15:40
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy egy Suzuki Ignis sofőrje a forgalommal szemben hajt, majd megfordul az Árpád híd pesti oldalán. Az esetnél még az sem egyértelmű, honnan érkezett a jármű. „Nem tudom, hogy a suzukis a forgalommal szemben jött-e, vagy a másik oldalról jött-e át. Szerintem nagy szerencse volt, hogy nem jött egy száguldozó – ami gyakori itt – mert akkor lehetett volna ebből egy nagy baleset is” – írta a beküldő.

A videóhoz még másik két esetet csatolt a Bpiautósok. Az elsőnél a 16. kerületben, a Veres Péter út és az Imre út kereszteződésénél egy sofőr a gyalogosok védelmét szolgáló járdaszigetet megkerülve előzött. Rengeteg előzésről készül felvétel, amikor gyalogosbiztonságot elősegítő járdaszigetet kívülről megkerülve előznek gátlástalan sofőrök, ez is csak egy a sok közül.

A harmadik felvétel Sülysápon készült, szeptember 1-jén délután. Egy Hyundai i30 sofőrje figyelmetlenül, fékezés nélkül hajtott ki olvasónk elé a főút kanyarulatánál. „Jobbról egy kék Hyundaijal simán bekanyarodott elém, ha nem fékezek, összeérünk. Emberünk nem is lassított, csak továbbment” – fogalmazott a beküldő.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
