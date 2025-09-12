Eltévedt az Árpád hídon a Suzuki Ignis sofőrje + videó

A Bpiautósok olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy egy Suzuki Ignis sofőrje a forgalommal szemben hajt, majd megfordul az Árpád híd pesti oldalán. Az esetnél még az sem egyértelmű, honnan érkezett a jármű. „Nem tudom, hogy a suzukis a forgalommal szemben jött-e, vagy a másik oldalról jött-e át. Szerintem nagy szerencse volt, hogy nem jött egy száguldozó – ami gyakori itt – mert akkor lehetett volna ebből egy nagy baleset is” – írta a beküldő.

A videóhoz még másik két esetet csatolt a Bpiautósok. Az elsőnél a 16. kerületben, a Veres Péter út és az Imre út kereszteződésénél egy sofőr a gyalogosok védelmét szolgáló járdaszigetet megkerülve előzött. Rengeteg előzésről készül felvétel, amikor gyalogosbiztonságot elősegítő járdaszigetet kívülről megkerülve előznek gátlástalan sofőrök, ez is csak egy a sok közül.

A harmadik felvétel Sülysápon készült, szeptember 1-jén délután. Egy Hyundai i30 sofőrje figyelmetlenül, fékezés nélkül hajtott ki olvasónk elé a főút kanyarulatánál. „Jobbról egy kék Hyundaijal simán bekanyarodott elém, ha nem fékezek, összeérünk. Emberünk nem is lassított, csak továbbment” – fogalmazott a beküldő.