Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

Vérforraló jeleneteket rögzítettek a fedélzeti kamerák, ezeknek a sofőröknek semmi sem szent

Járdán kikerült fekvőrendőr, záróvonalon száguldás, kerékpárúton kikerült dugó – friss hazai felvételekből készített válogatást a Bpiautósok portál.

2025. 09. 11. 17:53
Forrás: BpiAutósok
Öt olyan esetet mutatunk be, amikor az autósok látványosan nem találták a helyüket az utakon. Mindegyik szituáció bőven túlmutat a hétköznapi figyelmetlenségen, ezért sokat lehet belőlük tanulni. Az első jelenetben egy fehér Suzuki Ignis sofőrje érdekes módot talált a fekvőrendőrök kikerülésére.

„Nagykálló belterületén egy fehér Suzuki a járdán, illetve a kerékpárúton haladva majdnem nekiütközött az egyik bolt udvaráról kihajtó autónak” – írta meg olvasónk, aki rögzítette a történteket.

Egy ezüstszínű Audi A3 kerül reflektorfénybe a második felvételen. A sofőrje Gödöllőn, a régi 3-as úton, Kerepes irányába hagyta figyelmen kívül a közlekedési szabályokat, és előzött a forgalomtól elzárt területen átszáguldva. „Ha megijedek és jobbra rántom a kormányt, telibe vertem volna az oszlopot” – jegyezte meg a beküldő, aki alig kerülte el a súlyos balesetet.

A harmadik eset Budapest XVII. kerületében, a Pesti úton történt. Egy BMW X5 vezetője minden kreativitását latba vetette, hogy ne kelljen a busz mögött haladnia: a kamerás autót egyszerűen körbeautózta, csak hogy előrébb kerülhessen.

A negyedik felvétel a főváros szívében készült, a Nagykörúton. Egy Suzuki Wagon R+ sofőrje, fittyet hányva a szabályokra, a kerékpársávot vette igénybe.
Az ötödik, utolsó videón a Soroksári úton tévedt el teljes mértékben egy twingós, aki látványosan nem találta a helyét a forgalomban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

