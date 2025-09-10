Centiken múlt a pesti busz balesete, ezt sokáig nem felejtik el az utasok + videó

Három eset is szerepel a Bp-i Autósok Közössége által megosztott videóban, melyek közül az első érintette a legtöbb embert: a kispesti Ady Endre út villamossínjein haladó, BKK-s Mercedes autóbusz ügye, mely előtt a külső sávból körülnézés nélkül egy Mazda 2 sofőrje akart balra bekanyarodni. Kénytelen volt vészfékezni a buszsofőr, és így is centiken múlt a baleset, aminek főleg az álló utasok látták kárát – remélhetőleg senki sem sérült meg a járaton.

A második eset az M0 autóút és az M7-es sztráda csomópontjánál történt, ahol az építkezések miatti forgalmirend-változáson nem igazodott ki jól egy Toyota Prius vezetője. Végül úgy döntött, átvág a terelőtáblák között a másik sávba, és szabálytalanságát tetézve hirtelen szinte megállt egy kamion előtt. Ahhoz, hogy ne legyen karambol, nagyot kellett fékeznie a teherautó vezetőjének, akárcsak kollégájának a harmadik esetben, a Pécel és Isaszeg közötti hírhedten rosszul belátható kereszteződésnél. Itt egy kikanyarodó furgonos nem vette észre a közelgő nyerges vontatót, és kevésen múlt a csattanás.