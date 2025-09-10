Rendkívüli

Centiken múlt a pesti busz balesete, ezt sokáig nem felejtik el az utasok + videó

Bevágott egy autós a tömött BKK-járat elé, a vészfékezés pedig nem sok jót tartogatott az állva utazóknak. És nem ez volt az egyetlen eset mostanában, amikor tíz tonna feletti járművet kellett hirtelen lelassítani mások figyelmetlensége miatt.

2025. 09. 10. 10:22
Fotó: Bp-i Autósok Közössége
Három eset is szerepel a Bp-i Autósok Közössége által megosztott videóban, melyek közül az első érintette a legtöbb embert: a kispesti Ady Endre út villamossínjein haladó, BKK-s Mercedes autóbusz ügye, mely előtt a külső sávból körülnézés nélkül egy Mazda 2 sofőrje akart balra bekanyarodni. Kénytelen volt vészfékezni a buszsofőr, és így is centiken múlt a baleset, aminek főleg az álló utasok látták kárát – remélhetőleg senki sem sérült meg a járaton. 

A második eset az M0 autóút és az M7-es sztráda csomópontjánál történt, ahol az építkezések miatti forgalmirend-változáson nem igazodott ki jól egy Toyota Prius vezetője. Végül úgy döntött, átvág a terelőtáblák között a másik sávba, és szabálytalanságát tetézve hirtelen szinte megállt egy kamion előtt. Ahhoz, hogy ne legyen karambol, nagyot kellett fékeznie a teherautó vezetőjének, akárcsak kollégájának a harmadik esetben, a Pécel és Isaszeg közötti hírhedten rosszul belátható kereszteződésnél. Itt egy kikanyarodó furgonos nem vette észre a közelgő nyerges vontatót, és kevésen múlt a csattanás. 

 


 

