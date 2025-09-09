autós hírBudapesti Autósok KözösségSkoda Fabia CombibalesetM0 autóút

Óriásit hibázott a skodás az M0-n, egy kamionos mentette meg a helyzetet + videó

A rozzant Fabia vezetője el akarta kerülni a ráfutásos balesetet, centik híján frontális karambol lett belőle.

Fotó: Bp-i Autósok Közössége
Hajmeresztő jelenetet rögzített egy autós fedélzeti kamerája az M0-s autóúton, ahol az építkezések miatt a szembejövő útpálya egyik sávjának forgalmát átterelték a bójákkal lezárt belső sávba. Egy meglehetősen rozsdás és leharcolt, a tetőn lévő létra alapján valószínűleg munkásautónak használt Skoda Fabia kombi sofőrje láthatóan a 80 km/h és az előzni tilos táblát figyelmen kívül hagyva meglehetősen sietősen haladt, amikor előtte hirtelen fékezett és feltorlódott a kocsisor. Ahhoz, hogy elkerülje a ráfutásos ütközést, hirtelen átrántotta a kocsit a terelt szembeforgalmú sávba, ahol egy nyerges vontató érkezett. Szerencsére a kamionsofőr azonnal és nagyon jól reagált, a fékezés mellett lehúzódott jobbra, centikre a szalagkorláttól – így megmentette a helyzetet és a Skodában ülők testi épségét. 

 

