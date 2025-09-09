Hajmeresztő jelenetet rögzített egy autós fedélzeti kamerája az M0-s autóúton, ahol az építkezések miatt a szembejövő útpálya egyik sávjának forgalmát átterelték a bójákkal lezárt belső sávba. Egy meglehetősen rozsdás és leharcolt, a tetőn lévő létra alapján valószínűleg munkásautónak használt Skoda Fabia kombi sofőrje láthatóan a 80 km/h és az előzni tilos táblát figyelmen kívül hagyva meglehetősen sietősen haladt, amikor előtte hirtelen fékezett és feltorlódott a kocsisor. Ahhoz, hogy elkerülje a ráfutásos ütközést, hirtelen átrántotta a kocsit a terelt szembeforgalmú sávba, ahol egy nyerges vontató érkezett. Szerencsére a kamionsofőr azonnal és nagyon jól reagált, a fékezés mellett lehúzódott jobbra, centikre a szalagkorláttól – így megmentette a helyzetet és a Skodában ülők testi épségét.
Óriásit hibázott a skodás az M0-n, egy kamionos mentette meg a helyzetet + videó
A rozzant Fabia vezetője el akarta kerülni a ráfutásos balesetet, centik híján frontális karambol lett belőle.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Európának tervezett autót mutatott be a legnagyobb kínai gyártó a müncheni autószalonon
A BYD Seal 6 DM-i egy Passat méretű konnektoros hibrid, amely a német riválissal ellentétben kombiként és szedánként is kapható. Utóbbi arra is képes, hogy több mint 1500 km-t tegyen meg egy tank benzinnel.
Áll a bál egy EU-s ország új közlekedési táblája miatt
Komoly bírságot postáznak ki az autósoknak, csakhogy az ominózus szabályt nem is olyan könnyű betartani.
Müncheni Autószalon: a Volkswagennek van két új ajánlata, ha lecserélné a Vitarát
Az ID Cross és a Skoda Epiq is elektromos hajtással, nem túl drágán lesz kapható 2026-tól.
Lenyűgöző magyar fejlesztés érkezik a közeljövő autóiba
A Műegyetemen készített szuperkijelző iránt máris érdeklődnek a külföldi cégek. De mi a forradalmi újítása?
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Európának tervezett autót mutatott be a legnagyobb kínai gyártó a müncheni autószalonon
A BYD Seal 6 DM-i egy Passat méretű konnektoros hibrid, amely a német riválissal ellentétben kombiként és szedánként is kapható. Utóbbi arra is képes, hogy több mint 1500 km-t tegyen meg egy tank benzinnel.
Áll a bál egy EU-s ország új közlekedési táblája miatt
Komoly bírságot postáznak ki az autósoknak, csakhogy az ominózus szabályt nem is olyan könnyű betartani.
Müncheni Autószalon: a Volkswagennek van két új ajánlata, ha lecserélné a Vitarát
Az ID Cross és a Skoda Epiq is elektromos hajtással, nem túl drágán lesz kapható 2026-tól.
Lenyűgöző magyar fejlesztés érkezik a közeljövő autóiba
A Műegyetemen készített szuperkijelző iránt máris érdeklődnek a külföldi cégek. De mi a forradalmi újítása?