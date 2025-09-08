„Én ugyan nem fizetem ki a kárt” – gondolta a pesti villanyrolleres

Újpest forgalmas központjában történt az alábbi eset, amit egy autós a fedélzeti kamerájával rögzített, majd beküldte a Bp-i Autósok közösségének az alábbi leírással: „Újpest központjában az elektromos rolleres a kor szokásainak megfelelően megy tökön-babon át, ütközik egy autóval, majd elhajt a helyszínről.” Ez utóbbi mozzanatot ugyan nem dokumentálja a felvétel, de adjunk a beküldő szavára, miként abban is biztosak lehetünk, hogy legalább néhány karc, sőt, alighanem egy-két horpadás is keletkezett a fekete autón. Csakhogy nem utóbbi sofőrje lett volna az, akinek jobbra kanyarodva, a zöld jelzésen áthaladó gyalogosoknak elsőbbséget kellett volna adnia?

De igen, pontosan. A zebrán elsőként áthaladó kerékpáros, majd az utána nagy sebességgel érkező e-rolleres azonban nem minősül annak, és így előnyre sem jogosult – csak akkor váltak volna gyalogossá, ha leszállnak és áttolják a járművüket. Mint a videó folytatásában látható korábbi esetek is mutatják, sok hasonló koccanás történik Budapesten (és esetleges rendőrségi helyszínelésnél a jogértelmezés is sokféle tud lenni), melyeknél, ha netán a helyszínen is marad az e-rolleres, komoly kihívást tud jelenteni a kárrendezés. Kötelező biztosítást ugyanis csak a 25 kg feletti és 14 km/h-nál gyorsabb rollerekre kell kötni – és sajnos azt is kevesen teszik meg.