Részeg rolleresek lepték el a bulinegyed sétálóutcáit

A BKK adatai szerint a belső-erzsébetvárosi utcák lezárása óta nőtt a mikromobilitási eszközök használata. Ma már 36 kijelölt pont és mintegy 1300 kölcsönzési célú roller van a negyedben, ahol több mint kétszáz kocsma működik. A lakók szerint esténként szlalomozni kell a billegő turisták között, akik két sör között pattannak fel a járművekre – írja a Metropol.

Nem tudok a saját házamhoz közel parkolni, este pedig félek kimenni, mert részeg turisták száguldoznak a rollerekkel

– írta egy helyi lakó a kerületi Facebook-csoportban.

Tiltás van, betartani senki nem tartja be

Bár este 10 és reggel 6 között tilos lenne az e-rollerezés, a szabályt senki nem veszi komolyan, ahogy a szórakozóhelyek nyitvatartási korlátozásait sem. A közösségi médiában rendszeresen bukkannak fel videók látványos esésekről. A kommentelők szerint csoda, hogy nem történt tragédia.

A KSH statisztikái szerint tavaly 639 balesetet okoztak ittas e-rollerezők, miközben a biciklisek 1500-at, az autósok több mint 14 ezret. A helyiek szerint a bulinegyedben a bukások és esések már mindennaposak.

A lakók háttérbe szorulnak

A klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság döntése értelmében a tesztidőszakot meghosszabbítják, vagyis továbbra sem hajthatnak be autók a kijelölt utcákba. A lakók úgy érzik, a döntések inkább a romkocsmák érdekeit szolgálják, nem az övékét.

A városvezetés legnagyobb hibája, hogy a korlátozásokkal nem párosulnak érdemi alternatívák

– mondta a Metropolnak korábban Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója. Hozzátette: a felszíni parkolók megszüntetése előtt mélygarázsokat és parkolóházakat kellene építeni, és javítani a közösségi közlekedést.

A VII. kerület történelmi belvárosa ma inkább éjjel-nappali szórakozónegyednek tűnik, mint lakóövezetnek. A lakók drága behajtási engedélyekről, megszűnt parkolóhelyekről és éjjel hömpölygő turistatömegekről panaszkodnak. A sétálóutcák célja tisztább levegő és csendesebb környezet lett volna, de a helyiek szerint épp az ellenkezője valósult meg.