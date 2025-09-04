Folytatódik a szeptemberi nyár: ezeken a helyeken akár 34 fok is lehet

Napos időre van kilátás gomoly-, keleten fátyolfelhőkkel is. Kevés helyen valószínű zápor, zivatar - főként hazánk keleti, délkeleti felén. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, a zivatarok környékén előfordulhat erős széllökés is lehet – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A tájékoztatás szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Mint írják, folytatódik a szeptemberi nyár, csupán kevés helyen lehet zápor, esetleg egy-egy zivatar. Itt-ott átmenetileg pára, köd emlékeztethet arra, hogy mégiscsak ősz van.

