Folytatódik a szeptemberi nyár: ezeken a helyeken akár 34 fok is lehet

Folytatódik szeptemberben a nyári idő, csupán kevés helyen lehet zápor, esetleg egy-egy zivatar. Itt-ott átmenetileg pára, köd emlékeztethet arra, hogy mégiscsak ősz van.

2025. 09. 04.
Napos időre van kilátás gomoly-, keleten fátyolfelhőkkel is. Kevés helyen valószínű zápor, zivatar - főként hazánk keleti, délkeleti felén. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, a zivatarok környékén előfordulhat erős széllökés is lehet – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A tájékoztatás szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Mint írják, folytatódik a szeptemberi nyár, csupán kevés helyen lehet zápor, esetleg egy-egy zivatar. Itt-ott átmenetileg pára, köd emlékeztethet arra, hogy mégiscsak ősz van.

