Videóüzenetet tett közzé szombaton, amelyet nem sokkal később törölt is a Nagydorogon meggyilkolt kéthetes Zalán édesapja – bukkant rá a Teol.
Elárulta a halott nagydorogi csecsemő édesapja, hogy szerinte az édesanya volt-e a gyilkos
Hazugságvizsgálatnak vetették alá a családot, most kiderült az eredmény.
A húszéves férfi arról beszélt, hogy a családja továbbra is hisz Viktória – a gyermek édesanyja – ártatlanságában, akit a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsítanak. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy augusztus 20-án az édesanyja jelentette be, hogy Zalán, a kéthónapos csecsemője eltűnt. A rendőrök már csak a gyermek holttestét találták meg. A helyieket azonban még mindig lázban tartja a téma.
A videóban az édesapa arról is beszélt, hogy a család több tagját is hazugságvizsgálatnak vetették alá, és valamennyien átmentek a teszten. Emiatt kitartanak amellett, hogy a fiatal anya nem követhette el a gyilkosságot.
Az apa továbbá arra kérte a nagydorogiakat, hogy higgyenek a feleségének, aki korábban a rendőrségen azt vallotta: a végzetes napon leütötték, ő elájult, és közben a gyermekét elrabolták.
Viktória nem bántotta a fiát, hiszünk benne, hogy az igazság ki fog derülni
– fogalmazott. Hozzáfűzte, a csecsemő édesanyja a börtönben teljesen összetört. Erről még többet a Teol cikkében olvashat.
