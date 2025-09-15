Elárulta a halott nagydorogi csecsemő édesapja, hogy szerinte az édesanya volt-e a gyilkos

A videóban az édesapa arról is beszélt, hogy a család több tagját is hazugságvizsgálatnak vetették alá, és valamennyien átmentek a teszten. Emiatt kitartanak amellett, hogy a fiatal anya nem követhette el a gyilkosságot.

Az apa továbbá arra kérte a nagydorogiakat, hogy higgyenek a feleségének, aki korábban a rendőrségen azt vallotta: a végzetes napon leütötték, ő elájult, és közben a gyermekét elrabolták.

Viktória nem bántotta a fiát, hiszünk benne, hogy az igazság ki fog derülni

– fogalmazott. Hozzáfűzte, a csecsemő édesanyja a börtönben teljesen összetört. Erről még többet a Teol cikkében olvashat.