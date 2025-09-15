csecsemőgyilkossággyermekédesanya

Elárulta a halott nagydorogi csecsemő édesapja, hogy szerinte az édesanya volt-e a gyilkos

Hazugságvizsgálatnak vetették alá a családot, most kiderült az eredmény.

Magyar Nemzet
Forrás: Teol2025. 09. 15. 12:23
a rendőrség letartóztatta a 25 éves nagydorogi nőt, Viktoriát, akit a gyermeke meggyilkolásával gyanúsítanak Forrás: Police
Videóüzenetet tett közzé szombaton, amelyet nem sokkal később törölt is a Nagydorogon meggyilkolt kéthetes Zalán édesapja – bukkant rá a Teol. 

A húszéves férfi arról beszélt, hogy a családja továbbra is hisz Viktória – a gyermek édesanyja – ártatlanságában, akit a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsítanak. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy augusztus 20-án az édesanyja jelentette be, hogy Zalán, a kéthónapos csecsemője eltűnt. A rendőrök már csak a gyermek holttestét találták meg. A helyieket azonban még mindig lázban tartja a téma. 

A videóban az édesapa arról is beszélt, hogy a család több tagját is hazugságvizsgálatnak vetették alá, és valamennyien átmentek a teszten. Emiatt kitartanak amellett, hogy a fiatal anya nem követhette el a gyilkosságot.

Az apa továbbá arra kérte a nagydorogiakat, hogy higgyenek a feleségének, aki korábban a rendőrségen azt vallotta: a végzetes napon leütötték, ő elájult, és közben a gyermekét elrabolták. 

Viktória nem bántotta a fiát, hiszünk benne, hogy az igazság ki fog derülni

– fogalmazott. Hozzáfűzte, a csecsemő édesanyja a börtönben teljesen összetört. Erről még többet a Teol cikkében olvashat. 

 

 

