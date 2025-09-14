Felhőszakadás, zivatar, helyenként akár 40 milliméter csapadék is hullhat vasárnap – számolt be korábban a vasárnapi várható időjárásról a Magyar Nemzet.
Olyan erővel tört be a hidegfront Pásztóra, hogy az utcára sem lehetett délelőtt kilépni a villámárvíz miatt + videó
Brutális videó a cikkben.
Úgy tűnik, hogy a meteorológusok jóslata ezúttal helytálló, ugyanis Pásztón már délelőtt komoly villámárvíz hömpölygött az utcán. Olyan komoly, hogy bajos lehetett annak, aki ma időre akart volna eljutni valahova, mert a videót elnézve nem nehéz rájönni, hogy ez nem a pontos érkezések napja.
