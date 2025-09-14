hidegfrontvillámárvízmeteorológuszivatarjóslat

Olyan erővel tört be a hidegfront Pásztóra, hogy az utcára sem lehetett délelőtt kilépni a villámárvíz miatt + videó

Brutális videó a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/Metfigyelő 2025. 09. 14. 15:02
illusztráció Fotó: NNikolasz Hacipolitisz Forrás: MTI/EPA/ANA-MPA
Felhőszakadás, zivatar, helyenként akár 40 milliméter csapadék is hullhat vasárnap – számolt be korábban a vasárnapi várható időjárásról a Magyar Nemzet. 

Úgy tűnik, hogy a meteorológusok jóslata ezúttal helytálló, ugyanis Pásztón már délelőtt komoly villámárvíz hömpölygött az utcán. Olyan komoly, hogy bajos lehetett annak, aki ma időre akart volna eljutni valahova, mert a videót elnézve nem nehéz rájönni, hogy ez nem a pontos érkezések napja.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
