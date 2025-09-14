hidegfronttérképzáporcsapadék

Mutatjuk, ma még hol csap le a hidegfront

Van, ahol helyenként 40 milliméter lezúduló esővel számolnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook, met.hu2025. 09. 14. 13:37
illusztráció Fotó: Mohai Balázs Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Észak-Dunántúlra már megérkezett a hidegfront, amit nemcsak a mentén képződő záporok, zivatarok, hanem a szélmező is szépen kirajzol – írja a közösségi oldalán a HungaroMet. Ehhez mellékeltek egy fotót is.

A biztonság kedvéért azonban mutatjuk a veszélyjelzést is, azaz, hogy az ország melyik területén melyik arcát mutatja meg a hidegfront. Zivatarokra például elég sok járásban lehet számítani. 

Fotó: met.hu

Felhőszakadásra már kevesebb helyen, de ott feltehetően elég komoly lesz. A met.hu azt írja, vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 millimétert is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 milliméter feletti értékek is összegyűlhetnek.


