Az Észak-Dunántúlra már megérkezett a hidegfront, amit nemcsak a mentén képződő záporok, zivatarok, hanem a szélmező is szépen kirajzol – írja a közösségi oldalán a HungaroMet. Ehhez mellékeltek egy fotót is.
Mutatjuk, ma még hol csap le a hidegfront
Van, ahol helyenként 40 milliméter lezúduló esővel számolnak.
A biztonság kedvéért azonban mutatjuk a veszélyjelzést is, azaz, hogy az ország melyik területén melyik arcát mutatja meg a hidegfront. Zivatarokra például elég sok járásban lehet számítani.
Felhőszakadásra már kevesebb helyen, de ott feltehetően elég komoly lesz. A met.hu azt írja, vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 millimétert is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 milliméter feletti értékek is összegyűlhetnek.
