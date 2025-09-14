Sokkoló elképzeléseik vannak a magyaroknak a takarításról

Ugyanakkor a nők 40 százaléka jelezte azt, hogy egyedül rá hárul a takarítás feladata, míg a férfiak estében 18 százalék volt az ezt válaszolók aránya. Még nagyobb a különbség a közös takarítás megítélésében. A férfiak 42 százaléka ítéli meg úgy, hogy párjával közösen végzi ezt a házimunkát, a nők közül ugyanakkor csak 13 százalék jelezte ezt. Azok aránya, akik főleg maguk végzik a takarítást, amihez néha kapnak segítséget, 21 százalék. A válaszadók 14 százaléka jelezte azt, hogy az egész család kiveszi a részét ennek a feladatnak az ellátásából.

A válaszadók valamivel kevesebb mint harmada hetente 1-2 órát tölt otthona tisztán tartásával. A megkérdezettek negyede hetente 2-4 órát szán erre, 12 százalékuk pedig 4-6 órát. Viszonylag sokan vannak – közel 16 százalék –, akik 1 óránál is kevesebbet takarítanak.