Sokkoló elképzeléseik vannak a magyaroknak a takarításról

A magyarok több mint 80 százaléka hetente legalább egyszer takarítja lakását, ezen belül 40 százalékuk egy héten többször is, míg 17 százalékuk naponta – derül ki a Kärcher megbízásából készült felméréséből, amely kimutatta azt is, hogy az emberek mintegy 5 százaléka még a havi egy takarítást is túlzásnak tartja.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 13:04
takarít
illusztráció Forrás: Pexels
A megkérdezettek 5 százaléka azt mondta, nem különösebben fontos számára, hogy mennyire tiszta a lakása, kevesebb mint egy százalékuk pedig egyáltalán nem tulajdonít ennek jelentőséget. A válaszolók közel háromnegyede viszont azt jelezte, hogy fontos a rendezett és higiénikus otthon, bár ez nem jelenti azt, hogy minden nap makulátlan állapotban tartják. A válaszadók ötödének nagyon fontos lakása tisztasága és mindig odafigyel erre.

A Tisztaság körkép 2025 kutatásból az is kiderült, hogy a takarításhoz való hozzáállásban és a feladatok megosztásában jelentős különbségek vannak a nők és a férfiak között, és a nők közül még mindig nagyon sokan úgy látják, hogy magukra maradnak a takarítás feladatával. A mindkét nem véleményét tartalmazó összesítés szerint minimális az eltérés azok aránya között, akik egyedül (29,5 százalék) végzik el ezt a feladatot, illetve azok között, akik párjukkal tartják tisztán otthonukat (27,1 százalék). 

Ugyanakkor a nők 40 százaléka jelezte azt, hogy egyedül rá hárul a takarítás feladata, míg a férfiak estében 18 százalék volt az ezt válaszolók aránya. Még nagyobb a különbség a közös takarítás megítélésében. A férfiak 42 százaléka ítéli meg úgy, hogy párjával közösen végzi ezt a házimunkát, a nők közül ugyanakkor csak 13 százalék jelezte ezt. Azok aránya, akik főleg maguk végzik a takarítást, amihez néha kapnak segítséget, 21 százalék. A válaszadók 14 százaléka jelezte azt, hogy az egész család kiveszi a részét ennek a feladatnak az ellátásából.

A válaszadók valamivel kevesebb mint harmada hetente 1-2 órát tölt otthona tisztán tartásával. A megkérdezettek negyede hetente 2-4 órát szán erre, 12 százalékuk pedig 4-6 órát. Viszonylag sokan vannak – közel 16 százalék –, akik 1 óránál is kevesebbet takarítanak.

A hetente takarítással töltött idő eltérő a nők és a férfiak között. Míg a nők 7,5 százaléka közölte, hogy hetente kevesebb mint egy órát tölt ezzel, férfiaknál már közel 25 százalék volt ez az arány. A nőknél a legtöbben, 32,7 százalékuk, heti 2-4 órát takarít, a férfiaknál viszont az 1-2 óra volt a leggyakoribb válasz (37 százalék). A válaszok alapján a nők 4,5 százaléka hetente 8 óránál is többet szán a takarításra, a férfiaknak azonban csak az 1,2 százaléka.

A magyarok 70,3 százaléka higiéniai okok miatt tartja fontosnak a takarítást, mintegy 50 százalékuk azért is takarít, mert mentálisan megnyugtatja, hogy tiszta otthonban él. A válaszadók több mint harmada azért, mert zavarja a rendetlenség, az emberek negyede viszont csak akkor érzi szükségét a takarításnak, ha már túlságosan nagy a felfordulás. Sokan a barátok vagy családtagok vendégül látása miatt takarítanak (22,8 százalék), míg több mint 21 százalékuk azért, mert a tiszta környezet segít a koncentrálásban és a produktivitásban.

A válaszadók egyharmada szerint a konyha, negyedük számára pedig a fürdőszoba tisztán tartása jelenti a legkomolyabb feladatot. A megkérdezettek ötöde viszont azt jelezte, hogy egyik helyiség takarítása sem jelent kihívást számára.

A kutatást az innovatív takarítóeszközeiről ismert Kärcher megbízásából a Momentor Kft. végezte 2025 tavaszán, a mintanagyság 1000 fő volt, az eredmények reprezentatívak az ország 18–69 év közötti lakosságára nem, korcsoport, iskolai végzettség, településtípus és régió tekintetében.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

