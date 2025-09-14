Halálos baleset az M1-esen, óriási a dugó

Az M1-es autópályán, Bicske térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, három személygépjármű összeütközött, az egyik a baleset következtében kigyulladt. A 31-es km-nél megállították a forgalmat. A gépjárműveket leterelik a 26-os km-nél lévő Zsámbék-Herceghalom csomópontnál. A leterelés előtt 4-5 km-es torlódás alakult ki – írja az Útinform.

A Feol cikke szerint a lángokat a tűzoltók azóta eloltották. Tóth Anikó, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr századosa az MTI kérdésére megerősítette, hogy a balesetben egy nő életét vesztette.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)