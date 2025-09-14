Már hónapok óta zaklathatta a gyilkosa a fiatal családapát, Andrást, aki pénteken egy fesztiválról ért haza a barátnőjével, amikor a gyilkosa nekiesett – derítette ki a BorsOnline.
Nem tudom, ki lehetett az, aki egy ilyen ember életére törne – az éj leple alatt támadt a gyilkosa Andrásra
A helyiek tudni vélik, miért gyilkolhatták meg a fiatal családapát.
Gyilkosság történt Nagykanizsán péntek éjszaka, a Csengery utca egyik lakásában. Egyelőre annyit lehet tudni az ügyről, hogy egy hatvanéves férfi ölte meg egy harmincéves ismerősét, egy fiatal családapát, Andrást. Az ott lakók közül többen is tudni vélik, mi vezetett a tragédiához. Azt már hivatalosan is tudni lehet, hogy pontosan hogyan halt meg a férfi, ugyanis az ügyben a rendőrség is megszólalt. Ők arról tájékoztatták a portált, hogy egy férfi szóváltást követően késsel mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt sérüléseibe. A rendőrök a helyszínen elfogták a 60 éves férfit, akit emberölés bűntett miatt kihallgattak, őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatását – közölték. A helyiek még próbálják feldolgozni a történteket.
Az eset egy kétszintes házban történt, ahol sokan laknak, több garázs is van. Andrásról azt mondják a helyiek, hogy rendes, dolgos ember volt, és nagyon szerette a kisfiát.
Nagyon jó ember volt és olyan fiatal! Csak azt lehet róla elmondani, hogy szépen élte az életét, jól dolgozott, a legrendesebb emberek közé tartozott, akit csak ismertem. Nem tudom, ki lehetett az, aki egy ilyen ember életére törne
– fogalmazott a gyászoló ismerős. A portál megtudta azt is, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfi már hónapok óta zaklathatta a fiatal áldozatát. Úgy tudni, András barátnőjének a nevelőapja volt, azonban egyelőre nem tiszta, hogy mi vezethetett a gyilkossághoz. Az eset részleteiről a BorsOnline cikkében olvashat.
