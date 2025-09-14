Nem tudom, ki lehetett az, aki egy ilyen ember életére törne – az éj leple alatt támadt a gyilkosa Andrásra

Az eset egy kétszintes házban történt, ahol sokan laknak, több garázs is van. Andrásról azt mondják a helyiek, hogy rendes, dolgos ember volt, és nagyon szerette a kisfiát.

Nagyon jó ember volt és olyan fiatal! Csak azt lehet róla elmondani, hogy szépen élte az életét, jól dolgozott, a legrendesebb emberek közé tartozott, akit csak ismertem. Nem tudom, ki lehetett az, aki egy ilyen ember életére törne

– fogalmazott a gyászoló ismerős. A portál megtudta azt is, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfi már hónapok óta zaklathatta a fiatal áldozatát. Úgy tudni, András barátnőjének a nevelőapja volt, azonban egyelőre nem tiszta, hogy mi vezethetett a gyilkossághoz. Az eset részleteiről a BorsOnline cikkében olvashat.