Szabadul a fegyházból az egyik legrettegettebb sorozatrabló

Rövid időn belül kiengedik a fegyházból a zálogházi rablóbanda egyik oszlopos tagját, Horváth Szilárdot – értesült a Magyar Nemzet. A férfi a rablásokért és egy biztonsági őr kivégzéséért több mint húsz évet kapott, de nevét a móri mészárlással is összefüggésbe hozták, ám ahhoz nem volt köze. Társa, Farkas Róbert az egyik legkeresettebb magyar bűnöző, de ő állítólag már nem él.

Pámer Dávid
2025. 09. 15. 11:53
Heteken belül szabadul a hírhedt zálogházi rablássorozat legismertebb elkövetője, Horváth Szilárd – tudta meg a Magyar Nemzet. Horváth a rablásokért és gyilkosságért húsz évet kapott, de további bűncselekmények miatt a büntetése huszonhárom évre tolódott ki.

Tizenöt fegyveres rablás

A zálogházakra specializálódott társaság onnan kapta a nevét, hogy 

tagjai 2000-ben és 2001-ben tizenöt fegyveres rablást követtek el zálogházak ellen, Scorpio típusú gépfegyverekkel és pisztolyokkal.

Mindezt a fővárosban, valamint vidéki városokban: Gyöngyösön, Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Karcagon, Debrecenben, Oroszlányban és Miskolcon. A rablások során több százmillió forintot és arany ékszereket zsákmányoltak.

Tűzharc a rendőrökkel

A 2001. augusztus 27-én elkövetett miskolci fegyveres támadásban a banda, rosszul mérlegelt: 

menekülés közben Lillafürednél tűzpárbajba keveredtek az őket üldöző rendőrökkel, s a csapat egyik tagját meglőtték. 

A férfit elfogták, ezért a banda szabadon lévő tagjai nem próbálkoztak újabb zálogház kirablásával. A bűnbanda tagja volt Farkas Róbert is. A férfi azóta is ismeretlen helyen tartózkodik, de az éjszakai életben azt terjedt el, hogy már nem él.

Alsónadrágban adta fel magát

Horváth Szilárd 2002. május 9-én történt, nyolc halálos áldozatot követelő móri rablógyilkosság után a nyomozók Horváthot, valamint Farkas Róbertet hozták összefüggésbe a brutális bűntettel. Az országos felhívás hatására Horváth Szilárd inkább úgy döntött, hogy feladja magát egy alsónadrágban, hogy mindenki láthassa, nincs nála fegyver.

Kivégzett egy biztonsági őrt

A férfinak semmi köze nem volt a móri öldökléshez, ezért később pert indított az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) ellen, amit meg is nyert. Horváthot a rablások mellett emberölés miatt is elítélték, ugyanis ő lőtte le 2000 augusztusában a Római parti diszkó egyik biztonsági őrét, aki a kórházba szállítást követően életét vesztette.

