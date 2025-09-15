Elárulták a borászok, hogy mitől félnek a legjobban

Az alkoholmentes és csökkentett alkoholtartalmú borok iránti kereslet a kutatókat és az egyetemeket is új feladatok elé állítja, akárcsak a fitoplazma megjelenése, amely kórtani és rovartani kérdéseket egyaránt fölvet – részletezte Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora.
Magyarországon is a fitoplazma növénybetegség terjedése, valamint a piaci igények változása a legsürgetőbb kihívás a borászat előtt – fejtették ki a szakértők hétfőn Budapesten, a VII. Országos Szőlész-Borász Konferencia alkalmából tartott sajtótájékoztatón.
Bejelentette továbbá, hogy több éves előkészület után közös mesterképzést indítanak Üzbegisztán állami egyetemével, amely Közép-Ázsia legfontosabb szőlészeti-borászati intézménye. A MATE olyan képzéseket is meghirdet, amelyeket az egyetem hallgatóival együtt látogathatnak külső érdeklődők, a sikeres végzésről pedig tanúsítványt kaphatnak.
A szőlészeti és borászati kurzusok mellett az intézmény később mezőgazdasági és élelmiszeripari programokat is szervezhet.
Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) elnöke úgy látja, hogy a fitoplazmát sokan még mindig nem veszik komolyan, noha a XXI. század filoxérájának nevezett betegséget megszüntetni egyelőre nem lehet. A megfékezés a termelők közreműködése nélkül lehetetlen, a terjedés legfőbb táptalajai a műveletlen házi kertek, elhagyatott ültetvények – mondta.
Az érdekképviselet vezetője gyors választ sürgetett a piac átalakulására is, mert szerinte nagyobb teret nyerhetnek az import termékek, ha a belföldi kínálat nem tart lépést a prosecco-típusú borok népszerűsödésével.
Az elnök beszámolt arról, hogy a szüreti helyzet országszerte vegyes képet mutat, helyenként már véget ért, másutt el se kezdődhetett, mert a szőlő állapota még nem teszi lehetővé. A csapadék eloszlása ugyancsak szélsőséges, vizes és aszályos térségek egyaránt vannak az országban – tette hozzá.
Nyitrainé Sárdy Diána, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézetének igazgatója ismertetése szerint a VII. Országos Szőlész-Borász Konferencia programjai is a fitoplazmára és a piaci igényekre összpontosítanak. Elmondta, hogy az eseményre szlovén és olasz előadókat hívtak, akiknek nagy tapasztalatuk van, mert a délebbi országokat a földrajzi helyzetük miatt fokozottabban sújtja a betegség. A piaci igények változásával kapcsolatban úgy vélekedett, hogy értékítélettől függetlenül meg kell találni a technológiát olyan termékek előállítására, amelyek a piacon sikeres lehetnek.
Az Országos Szőlész-Borász Konferenciát az idén november 13-án tartják meg a HNT, a MATE, valamint a Junibor Egyesület és a Magyar Bor Akadémia szervezésében a MATE budai campusán.
