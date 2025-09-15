Elárulták a borászok, hogy mitől félnek a legjobban

Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) elnöke úgy látja, hogy a fitoplazmát sokan még mindig nem veszik komolyan, noha a XXI. század filoxérájának nevezett betegséget megszüntetni egyelőre nem lehet. A megfékezés a termelők közreműködése nélkül lehetetlen, a terjedés legfőbb táptalajai a műveletlen házi kertek, elhagyatott ültetvények – mondta.

Az érdekképviselet vezetője gyors választ sürgetett a piac átalakulására is, mert szerinte nagyobb teret nyerhetnek az import termékek, ha a belföldi kínálat nem tart lépést a prosecco-típusú borok népszerűsödésével.

Az elnök beszámolt arról, hogy a szüreti helyzet országszerte vegyes képet mutat, helyenként már véget ért, másutt el se kezdődhetett, mert a szőlő állapota még nem teszi lehetővé. A csapadék eloszlása ugyancsak szélsőséges, vizes és aszályos térségek egyaránt vannak az országban – tette hozzá.