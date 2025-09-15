borOrszágos Szőlész-Borász Konferenciaszőlészeti borászati

Elárulták a borászok, hogy mitől félnek a legjobban

Magyarországon is a fitoplazma növénybetegség terjedése, valamint a piaci igények változása a legsürgetőbb kihívás a borászat előtt – fejtették ki a szakértők hétfőn Budapesten, a VII. Országos Szőlész-Borász Konferencia alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 15. 13:20
illusztráció Fotó: Sóki Tamás Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az alkoholmentes és csökkentett alkoholtartalmú borok iránti kereslet a kutatókat és az egyetemeket is új feladatok elé állítja, akárcsak a fitoplazma megjelenése, amely kórtani és rovartani kérdéseket egyaránt fölvet – részletezte Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora.

Bejelentette továbbá, hogy több éves előkészület után közös mesterképzést indítanak Üzbegisztán állami egyetemével, amely Közép-Ázsia legfontosabb szőlészeti-borászati intézménye. A MATE olyan képzéseket is meghirdet, amelyeket az egyetem hallgatóival együtt látogathatnak külső érdeklődők, a sikeres végzésről pedig tanúsítványt kaphatnak.

A szőlészeti és borászati kurzusok mellett az intézmény később mezőgazdasági és élelmiszeripari programokat is szervezhet.

Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) elnöke úgy látja, hogy a fitoplazmát sokan még mindig nem veszik komolyan, noha a XXI. század filoxérájának nevezett betegséget megszüntetni egyelőre nem lehet. A megfékezés a termelők közreműködése nélkül lehetetlen, a terjedés legfőbb táptalajai a műveletlen házi kertek, elhagyatott ültetvények – mondta.

Az érdekképviselet vezetője gyors választ sürgetett a piac átalakulására is, mert szerinte nagyobb teret nyerhetnek az import termékek, ha a belföldi kínálat nem tart lépést a prosecco-típusú borok népszerűsödésével.

Az elnök beszámolt arról, hogy a szüreti helyzet országszerte vegyes képet mutat, helyenként már véget ért, másutt el se kezdődhetett, mert a szőlő állapota még nem teszi lehetővé. A csapadék eloszlása ugyancsak szélsőséges, vizes és aszályos térségek egyaránt vannak az országban – tette hozzá.

Nyitrainé Sárdy Diána, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézetének igazgatója ismertetése szerint a VII. Országos Szőlész-Borász Konferencia programjai is a fitoplazmára és a piaci igényekre összpontosítanak. Elmondta, hogy az eseményre szlovén és olasz előadókat hívtak, akiknek nagy tapasztalatuk van, mert a délebbi országokat a földrajzi helyzetük miatt fokozottabban sújtja a betegség. A piaci igények változásával kapcsolatban úgy vélekedett, hogy értékítélettől függetlenül meg kell találni a technológiát olyan termékek előállítására, amelyek a piacon sikeres lehetnek.

Az Országos Szőlész-Borász Konferenciát az idén november 13-án tartják meg a HNT, a MATE, valamint a Junibor Egyesület és a Magyar Bor Akadémia szervezésében a MATE budai campusán.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu