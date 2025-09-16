baktériumgyerekpáciensháziorvoscsoda

„Szeptemberben megtámadnak minket, orvosokat” – itt van az ősz, itt van újra

És az orvosoknak nem olyan szép, mint Petőfinek.

Magyar Nemzet
Forrás: Kemma2025. 09. 16. 12:02
Az Aura Segítőkutya Alapítvány egyik kutyája részt vesz a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. b osztályának matematika óráján 2022. május 24-én. MTI/Czeglédi Zsolt Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Most, hogy a gyerekek visszatértek a közösségekbe, érezhetően több a légúti megbetegedés – fogalmazott a Kemmának ifj. Bense Tamás esztergomi családorvos. Az orvos szerint a következő hetekben ezen betegek száma növekedni fog.

Bár a helyzet nem drámai, de egyértelmű a növekedés 

– fogalmazott, majd részletezte, az elmúlt időszakban sokan fordultak hozzá enterális, azaz emésztőrendszeri betegség tüneteivel, hányással, hasmenéssel, és sokan a nyaralásról hazatérve számolnak be ilyen tünetekről. „Szeptemberben megtámadnak minket, orvosokat, hogy adjunk mondjunk valami csoda-immunerősítőt, amitől soha nem lesz beteg a gyerek” – fejtegette, azonban ilyenkor azzal nyugtatja meg a pácienseket, hogy ha lenne ilyen, a saját gyerekeinek is azt adná. 

Azt üzenem, hogy alapvetően nincsenek nagy csodák az őszi betegségeket illetően

– a háziorvos beszélt egy rejtőzködő baktériumról is, amelyről a Kemma cikkében bővebben is olvashat. 


