„Szeptemberben megtámadnak minket, orvosokat” – itt van az ősz, itt van újra

Bár a helyzet nem drámai, de egyértelmű a növekedés

– fogalmazott, majd részletezte, az elmúlt időszakban sokan fordultak hozzá enterális, azaz emésztőrendszeri betegség tüneteivel, hányással, hasmenéssel, és sokan a nyaralásról hazatérve számolnak be ilyen tünetekről. „Szeptemberben megtámadnak minket, orvosokat, hogy adjunk mondjunk valami csoda-immunerősítőt, amitől soha nem lesz beteg a gyerek” – fejtegette, azonban ilyenkor azzal nyugtatja meg a pácienseket, hogy ha lenne ilyen, a saját gyerekeinek is azt adná.