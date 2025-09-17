halálecsegitestvérgyilkosság

Szia, szerintem anya meghalt – ezzel hívta fel a nyolcéves gyermek a nagybátyját, miután a férfi biliárddákóval verte halálra az édesanyját

Trauma egy életre.

Magyar Nemzet
Forrás: 24.hu2025. 09. 17. 12:34
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elrendelte a nyomozási bíró a testvére megölésével gyanúsított 43 éves férfi letartóztatását – számolt be korábban a Magyar Nemzet az ecsegi testvérgyilkosság fejleményeiről. A férfi egy biliárddákóval verte halálra a testvérét, amelyet a 24.hu információi szerint a nő nyolcéves lánya az ajtóból nézett végig. 

A portál további részleteket is megtudott az esetről. Azt írják, a férfi, miután halálra verte a testvérét, mert bezárta a kaput, újra elment otthonról. Akkor ment haza legközelebb, amikor 

a nyolcéves unokahúga felhívta, hogy az édesanyja szerinte meghalt.

 Ezután a férfi azzal hívta a segélyhívót, hogy a testvérét holtan találta otthon, csak később vallotta be, hogy mit tett, amit állítólag meg is bánt. 

Bárány Dávid, a Balassagyarmati Törvényszék sajtótitkára beszélt arról is, hogy a kislány az ajtóban állva látta, amint a nagybátyja üti az anyját a biliárddákóval. Az anya ezután még bement a hálószobába, és lefeküdt az ágyra, miközben a testvére újra elment otthonról. Bár a nyolcéves gyermek próbált gondoskodni az anyjáról, később felhívta a nagybátyját azzal, hogy szerinte meghalt az édesanyja.

Az ügy előzményeit ide kattintva olvashatja. 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu