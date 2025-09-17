Elrendelte a nyomozási bíró a testvére megölésével gyanúsított 43 éves férfi letartóztatását – számolt be korábban a Magyar Nemzet az ecsegi testvérgyilkosság fejleményeiről. A férfi egy biliárddákóval verte halálra a testvérét, amelyet a 24.hu információi szerint a nő nyolcéves lánya az ajtóból nézett végig.
Szia, szerintem anya meghalt – ezzel hívta fel a nyolcéves gyermek a nagybátyját, miután a férfi biliárddákóval verte halálra az édesanyját
Trauma egy életre.
A portál további részleteket is megtudott az esetről. Azt írják, a férfi, miután halálra verte a testvérét, mert bezárta a kaput, újra elment otthonról. Akkor ment haza legközelebb, amikor
a nyolcéves unokahúga felhívta, hogy az édesanyja szerinte meghalt.
Ezután a férfi azzal hívta a segélyhívót, hogy a testvérét holtan találta otthon, csak később vallotta be, hogy mit tett, amit állítólag meg is bánt.
Bárány Dávid, a Balassagyarmati Törvényszék sajtótitkára beszélt arról is, hogy a kislány az ajtóban állva látta, amint a nagybátyja üti az anyját a biliárddákóval. Az anya ezután még bement a hálószobába, és lefeküdt az ágyra, miközben a testvére újra elment otthonról. Bár a nyolcéves gyermek próbált gondoskodni az anyjáról, később felhívta a nagybátyját azzal, hogy szerinte meghalt az édesanyja.
Az ügy előzményeit ide kattintva olvashatja.
