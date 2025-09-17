Elengedték a rendőrök a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottját

A McCann-ügyben szintén nyomozó brit rendőrség is gyanúsítottként kezeli Brücknert, aki eddig nem volt hajlandó válaszolni a kérdéseikre.

A német férfi tagadja, hogy bármi köze lenne Madeleine McCann eltűnéséhez. Ügyvédje, Friedrich Fülscher azt közölte: ha a hatóságoknak lenne bizonyítékuk, már rég vádat emeltek volna ellene.

A szexuális bűncselekményekért korábban már többszörösen elítélt Christian Brückner ellen több, Portugáliában elkövetett nemi erőszak és szexuális bántalmazás miatt is eljárás folyt, de tavaly felmentették őt elegendő bizonyíték hiányában.