Óriási bajt okozott a nem várt futballszenzáció

A finn labdarúgás kedvelői és egész Finnország most ünnepel: a Kuopio labdarúgócsapata a Konferencialigában túlélte az alapszakaszt, ami azt jelenti, hogy februárban két újabb mérkőzést vívhat azért, hogy bejusson a legjobb tizenhat közé.

Jarkko Wiss, a Kuopio edzője a siker ellenére elhagyta a csapatot

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

A Kuopio nem mindennapi útja a nagy sikerig

A Kuopio csapata a 2025–26-os szezonban, még idén júliusban a Bajnokok Ligája selejtezőjének első körben kezdett az európai porondon. Az első körben a moldáv bajnok Milsami ellen 1-0-s összesítéssel jutott tovább.

A második selejtezőkör első meccsén, hazai pályán 2-0-ra nyert a kazah Kairat Almati ellen.

(A kazah bajnok később a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott.) A kazahsztáni visszavágón az Almati 3-0-ra nyert, ezzel a Kuopio átesett az Európa-liga selejtezőjének harmadik körébe. Ott a lett RFS csapata ellen kettős győzelemmel jutott tovább, azaz jogot nyert arra, hogy a második számú kupasorozat play offjában, a főtáblára jutásért léphessen pályára. A sorsolással itt már nem volt szerencséje: a dán FC Midtjylland ellen kétszer kapott ki (0-2, 0-4), ezzel pedig átesett a Konferencialiga főtáblájára.

Itt a következő eredményeket érte el:

Kuopio–Drita (koszovói) 1-1

Breiðablik (izlandi)–Kuopio 0-0

Kuopio–Slovan Bratislava (szlovák) 3-1

Jagellonia (lengyel)–Kuopio 1-0

Kuopio–Lausanne (svájci) 0-0

Crystal Palace (angol)–Kuopio 2-2

Ebből az eredménysorból kitűnik, hogy a finn csapat mindössze egy vereséget szenvedett Lengyelországban. A Slovan elleni hazai győzelem is bravúr, de mit mondjunk akkor a Premier League-ben szereplő Crystal Palace ellen elért 2-2-ről? Hihetetlen eredmény a finn kiscsapatnak. Mindezt úgy, hogy 2025 júliusa óta 14 nemzetközi kupamérkőzést játszottak le.

Megvan a továbbjutás, most jönnek a bajok

A finnek a 21. helyen zártak az összesített tabellán, és ezzel továbbjutottak. Februárban két mérkőzést játszanak majd le, amelyen a tét a legjobb 16 közé jutás lesz a számukra. Mivel a finn bajnokság tavaszi-őszi rendszerben zajlik (és már be is fejeződött), a csapat edzőjének és játékosainak is lejárt a szerződése.