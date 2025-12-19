UEFA KonferencialigaFinnországKuopio

Óriási bajt okozott a nem várt futballszenzáció

Amire senki sem számított, az most bekövetkezett: a finn Kuopio labdarúgócsapata továbbjutott a Konferencialiga tavaszi rájátszásába. A nem várt siker azonban olyan gondokat zúdított a finn csapat nyakába, amelyet nehezen tudtak elképzelni. A Kuopio vezetősége nagyon nehéz helyzetbe került.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 16:58
A Kuopio egyik nagy tehetsége, Otto Ruoppi hamarosan eligazolhat Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A finn labdarúgás kedvelői és egész Finnország most ünnepel: a Kuopio labdarúgócsapata a Konferencialigában túlélte az alapszakaszt, ami azt jelenti, hogy februárban két újabb mérkőzést vívhat azért, hogy bejusson a legjobb tizenhat közé. 

Kuopio
Jarkko Wiss, a Kuopio edzője a siker ellenére elhagyta a csapatot
Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

A Kuopio nem mindennapi útja a nagy sikerig

A Kuopio csapata a 2025–26-os szezonban, még idén júliusban a Bajnokok Ligája selejtezőjének első körben kezdett az európai porondon. Az első körben a moldáv bajnok Milsami ellen 1-0-s összesítéssel jutott tovább. 

A második selejtezőkör első meccsén, hazai pályán 2-0-ra nyert a kazah Kairat Almati ellen.

(A kazah bajnok később a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott.) A kazahsztáni visszavágón az Almati 3-0-ra nyert, ezzel a Kuopio átesett az Európa-liga selejtezőjének harmadik körébe. Ott a lett RFS csapata ellen kettős győzelemmel jutott tovább, azaz jogot nyert arra, hogy a második számú kupasorozat play offjában, a főtáblára jutásért léphessen pályára. A sorsolással itt már nem volt szerencséje: a dán FC Midtjylland ellen kétszer kapott ki (0-2, 0-4), ezzel pedig átesett a Konferencialiga főtáblájára.

Itt a következő eredményeket érte el:

  • Kuopio–Drita (koszovói) 1-1
  • Breiðablik (izlandi)–Kuopio 0-0
  • Kuopio–Slovan Bratislava (szlovák) 3-1
  • Jagellonia (lengyel)–Kuopio 1-0
  • Kuopio–Lausanne (svájci) 0-0
  • Crystal Palace (angol)–Kuopio 2-2

Ebből az eredménysorból kitűnik, hogy a finn csapat mindössze egy vereséget szenvedett Lengyelországban. A Slovan elleni hazai győzelem is bravúr, de mit mondjunk akkor a Premier League-ben szereplő Crystal Palace ellen elért 2-2-ről? Hihetetlen eredmény a finn kiscsapatnak. Mindezt úgy, hogy 2025 júliusa óta 14 nemzetközi kupamérkőzést játszottak le.

Megvan a továbbjutás, most jönnek a bajok

A finnek a 21. helyen zártak az összesített tabellán, és ezzel továbbjutottak. Februárban két mérkőzést játszanak majd le, amelyen a tét a legjobb 16 közé jutás lesz a számukra. Mivel a finn bajnokság tavaszi-őszi rendszerben zajlik (és már be is fejeződött), a csapat edzőjének és játékosainak is lejárt a szerződése.

Mindez szinte abszurd helyzetet teremt a csapatnál. 

Annak ellenére, hogy Jarkko Wiss edző minden idők legjobb eredményét érte el a csapattal (az egyetlen hibapont, hogy a Kuopio elvesztette a finn kupadöntőt), nem marad az együttes élén. 

Az edző már odébb is állt, s az SJK csapatánál folytatja a munkát. Hivatalosan még nem jelentették be, ki lesz az utódja.

Ami a játékosokat illeti, Jaakko Oksanen Kazahsztánba távozott. Rajta kívül számos játékos szerződése lejárt. A legjobb játékosok, Ibrahim Cissé, Samuli Miettinen és Paulo Ricardo  jelen pillanatban szerződés nélkül vannak. A középpályán Oksanen mellett a másik kulcsfontosságú játékos, Doni Arifi is külföldre készül. A legjobb szezonját játszó 19 éves Otto Ruoppinak van szerződése, de valószínűleg januárban eladják.

Midtjylland's Ecuadorian midfielder #21 Denil Castillo plays the ball during the UEFA Europa League Playoff Second Leg football match between KuPS Kuopio and Midtjylland in Kuopio, on August 28, 2025. (Photo by Matias Honkamaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT
A sárga mezes finn bajnok, a Kuopio a dán FC Midtjylland elleni mérkőzésen
Fotó: MATIAS HONKAMAA / Lehtikuva

A Kuopio ezzel a nemzetközi szerepléssel már – finn szinten – nagyon sok pénzt keresett. 

Ám nem igazolhat ész nélkül. Az UEFA szabálya ugyanis azt mondja ki, hogy az alapszakasz és a rájátszás között maximum három új igazolás hozható tető alá. 

Azokban a bajnokságokban, ahol tavaszi-őszi rendszer szerint zajlanak a küzdelmek (ilyen a finn liga is), annyi a kedvezmény, hogy ha egy csapatot legalább öt játékosa elhagyja, akkor lehet igazolni egy negyedik focistát. Hét távozó esetén pedig még egyet. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a Crystal Palace ellen piros lapot kapó Clinton Antwi a februári rájátszásban szinte biztosan nem léphet majd pályára. 

Finnország a Konferencialiga egyik szülőatyja

Ennek a sztorinak van még egy finn vonatkozása. Kevesen tudják, hogy a HJK Helsinki sportigazgatója, Aki Riihilahti nagy szerepet vállalt az UEFA-ban akkor, amikor a Konferencialiga bevezetésén gondolkodtak. Ezt a ligát pont az olyan csapatok kedvéért találták ki, mint akár a HJK, akár a Kuopio. Amióta ez a sorozat létezik, mindig volt egy finn csapat az alapszakaszban (legutóbb épp a HJK Helsinki), de arra soha nem volt példa, amit most a Kuopio véghezvitt: azaz finn együttes még soha nem jutott be ennek a kupasorozatnak a tavaszi folytatásába.

Az FC Lahti csodás menetelése

A finn labdarúgás kedvelői emlékeztetnek arra, hogy finn csapat legutóbb a Bajnokcsapatok Európa Kupájában az 1985–86-os kiírásban érte meg a tavaszt. 

Akkor az FC Lahti a jugoszláv bajnok Szarajevo és a szovjet aranyérmes Zenyit Leningrád ellen lépett tovább és jutott be a BEK-ben a legjobb nyolc közé. 

A negyeddöntőben a későbbi győztes román Steaua ellen úgy estek ki, hogy a Jenei Imre veztette csapattal szemben elértek egy 0-0-s döntetlent, majd a visszavágón 1-0-ra kikaptak. Finn kupacsapat azóta soha, semmilyen nemzetközi kupában nem játszhatott tavasszal.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.