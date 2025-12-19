Egy anticiklon alakítja a Kárpát-medence időjárását, de a magasban található hidegcsepp hatására pénteken a déli tájakon alapvetően napos az idő, éjszakától azonban újra záródik a felhőtakaró – írja előrejelzésében a Hungaromet.
Anticiklon, hidegcsepp és felhőtakaró borzolja a kedélyeket hamarosan
Megérkezett az időjárás-jelentés.
Szombaton nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő várható, de a Tiszántúlon némileg szakadozhat a felhőzet. Szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.
További Belföld híreink
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 2 és 8 fok között valószínű, de ahol kiszakad a felhőzet, ott ennél pár fokkal enyhébb is lehet az idő.
