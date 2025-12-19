külügyminiszterUkrajnaMagyarországorosz-ukrán háborúSzijjártó Péter

Szijjártó Péter helyretette az ukrán külügyminisztert

Egyértelmű üzenetet küldött Kijevnek Szijjártó Péter: a külügyminiszter emlékeztette az ukrán vezetést arra, hogy az ország energiaellátása jelentős részben Magyarországtól függ, miközben hangsúlyozta, Budapest nem hajlandó kockára tenni a magyar emberek biztonságát egy Oroszországgal vívott háború miatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 16:39
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
„Tisztelt Miniszter Úr, hadd emlékeztessem arra, hogy gázimportjuk 58 százaléka, valamint villamosenergia-importjuk 44 százaléka Magyarországról érkezik. Talán egy kicsit szerényebbnek kellene lennie. Már sokszor elmondtam, de hadd ismételjem meg: az önök Oroszországgal vívott háborúja nem a mi háborúnk, és nem vagyunk hajlandók kockára tenni a magyar emberek biztonságát” – írta Szijjártó Péter külügyminiszter X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI

Szijjártó Péter bejegyzésével Szibiha posztjára reagált, aki a magyar döntés és hozzállást kritizálta a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatban. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

 

