Magyar Péter alelnöke még egy karácsonyi rendezvényből is tudott botrányt csinálni

Heves indulatokat váltott ki Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének megnyilvánulása, miután egy békés, helyi karácsonyi eseményre röhögő emojival reagált.

2025. 12. 19. 17:01
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke MTI Fotószerkesztõség Krizsán Csaba
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke jópofának szánta, de sokak szerint túlzó és ízléstelen reakció volt, hogy egy helyi karácsonyi rendezvényre röhögő emojival reagált a közösségi médiában – írja a Beol.

A tarhosi Mindenki Karácsonya esemény békés, közösségi ünnep volt, amelyet a helyiek pozitívan értékeltek, ám Tarr Zoltán reakciója – egy nevető fej – vitát váltott ki.

Kónya István, a vármegyei tanács tagja szerint ez arra utal, hogy valami nincs rendben a politikus hozzáállásával, és nem illik egy ünnepi eseményhez.

A megjegyzést többen Tarr Zoltán korábbi botrányos kijelentéseihez is kötötték.

Borítókép: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke (Forrás: MTI/Krizsán Csaba)

               
       
       
       

