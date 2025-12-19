Magyar Péter alelnöke még egy karácsonyi rendezvényből is tudott botrányt csinálni

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke jópofának szánta, de sokak szerint túlzó és ízléstelen reakció volt, hogy egy helyi karácsonyi rendezvényre röhögő emojival reagált a közösségi médiában – írja a Beol.

A tarhosi Mindenki Karácsonya esemény békés, közösségi ünnep volt, amelyet a helyiek pozitívan értékeltek, ám Tarr Zoltán reakciója – egy nevető fej – vitát váltott ki.

Kónya István, a vármegyei tanács tagja szerint ez arra utal, hogy valami nincs rendben a politikus hozzáállásával, és nem illik egy ünnepi eseményhez.

A megjegyzést többen Tarr Zoltán korábbi botrányos kijelentéseihez is kötötték.