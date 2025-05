Győzelmet ért Sigér Dávid zöld-fehér szíve, László Csabával menekül a Sepsi

A 0-0-s idegenbeli, a Iasival játszott első találkozót követően odahaza a Botosanival szemben 2-0-ra nyert a sepsiszentgyörgyi együttes, amelynek irányítását ideiglenesen a múltban többek között a Fradi trénereként is dolgozott László Csabára bízták – derült ki a Bors oldaláról.

László Csaba bízik benne, hogy a Sepsi OSK kiharcolja a bennmaradást (Forrás: Facebook/Sepsi OSK)

– A Botosani elleni, gól nélküli első félidőt követően erősen feljavult a csapatjátékunk, és a fontos első találatunkat a mezőny legalacsonyabb játékosa, az exfradista Sigér Dávid fejelte. Az ő szíve, hite, harckészsége a régi FTC-időszakát idézte fel. Egy olyan kiesés elleni meccset nyertünk meg 2-0-ra, amelyen a lelkesedés netovábbját tapasztaltam – mondta el László Csaba, aki nem volt, és nincs is irigylésre méltó helyzetben, mert legjobb védője, a középpályán is bevethető Denis Harut edzésen horrorsérülést szenvedett. A játékos futballcipőjének stoplija beakadt a fűbe, a lába a teste alá tekeredett, a bokacsontját törte, ráadásul két bokaszalagja is elszakadt, műtét és fél év kihagyás vár rá.

László Csaba Csíkszeredán is dolgozott

László Csaba nem először ült le a román csapat kispadjára, a magyar szakember 2019 májusa és novembere között irányította vezetőedzőként a Sepsi OSK-t, ahol a 16 bajnoki mérkőzésen 2 győzelmet, 4 döntetlent és 10 vereséget könyveltek el. Végül a bajnoki tabella alsó részében végeztek, és a Sepsi menesztette Lászlót. Később, a 2022/2023-as szezonban az FK Csíkszereda szakmai igazgatójaként tevékenykedett, ekkor a klub a román másodosztályban (Liga II) a feljutásért küzdött, és a rájátszásig jutva közel került az élvonalhoz, de nem sikerült a legmagasabb osztályba kerülnie. Két év múlva viszont már sikerült a szintlépés. Az FK Csíkszereda idén áprilisban ugyanis történelmet írt, mivel fennállása során először jutott fel a román élvonalba.

A család nincs László Csaba mellett

László Csaba most az első osztályban maradásért küzd a Sepsi OSK élén, s csapata vasárnap 17 órától az Unirea Slobozia ellen idegenben játszik, ezen a meccsen sok múlhat.

Ha a play-off záró fordulójában megverjük a Sloboziát, elkerüljük az egyenes búcsút

– hangsúlyozta László Csaba, akinek hozzátartozói, a felesége és a két leánya személyes jelenlétével nem segíthet, tudniillik Aberdeenben és Edinburgh-ban, illetve New Yorkban élnek.

A kieséses elleni rájátszásban a László vezette csapat 26 pontos, mögötte a Botosan (26), az Unirea Slobozia (24), illetve a Buzau (16) következik.