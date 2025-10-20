Alice Weidel: Európa nem Brüsszel, Európa szíve az európai fővárosokban dobog

A német politikus úgy fogalmazott, az AfD víziójának kiindulása, alapvetése a nemzet. – A szuverén nemzetállam az alapja a demokráciának, szabadságnak és önrendelkezésnek – hangsúlyozta Alice Weidel, hozzátéve: a felelősségteljes politikusok szolgálják a polgárokat, nem pedig uralkodnak felettük.

(Fotó: MTI)

Alice Weidel szavai szerint a mai Németországban nem működik normálisan a demokrácia, a baloldal hozzáláncolja magát a hatalomhoz, a polgárok akarata pedig veszélyben van.

A kontrollálatlan, tömeges illegális migráció antiszemitizmust és bűnözést okoz, a német kormány óriási hiteleket vett fel, a német ipar pedig haldoklik, minden hónapban tízezer ipari munkahely vész el

– sorolta a problémákat. Hozzátette: annyira rossz a helyzet, hogy 2025-ben 22 ezer csőddel számolnak a német vállalatok körében, ami naponta hatvan céget jelent.

A politikus azt mondta, az emberek elszegényednek, és a saját bőrükön érzik a gazdasági romlást. A reményt az AfD jelenti számukra – jelentette ki, hozzátéve: az elmúlt hetek felmérései szerint az AfD lett a legerősebb politikai erő Németországban.

Mi készen állunk, hogy átvegyük a kormányzási felelősséget

– szögezte le.

Alice Weidel közölte, ha meg tudnák valósítani pártjuk elképzeléseit, akkor biztos határvédelemmel akadályoznák meg az illegális migrációt és a bűnözést. Modernizálni kell a menedékjogot, és a legális migrációra kell koncentrálni – fűzte hozzá. – Annyi embert fogadnánk be, amennyit el tud viselni az ország – magyarázta, kiemelve: az egyenlőséget helyeznék a középpontba, az etnokulturális alapú privilégiumok pedig megszűnnének.