Alice WeidelNémetországafd

Alice Weidel: Európa nem Brüsszel, Európa szíve az európai fővárosokban dobog

A nemzet a XXI. században is alapja az állampolitikának, és feltétele a demokráciának. Erről is beszélt Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt frakcióvezetője és társelnöke a Németország és Európa címmel tartott előadásán hétfőn a Várkert Bazárban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 21:33
Alice Weidel előadása a XXI. Század Intézet budapesti rendezvényén Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A német politikus úgy fogalmazott, az AfD víziójának kiindulása, alapvetése a nemzet. – A szuverén nemzetállam az alapja a demokráciának, szabadságnak és önrendelkezésnek – hangsúlyozta Alice Weidel, hozzátéve: a felelősségteljes politikusok szolgálják a polgárokat, nem pedig uralkodnak felettük.

Budapest, 2025. október 20. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt frakcióvezetője és társelnöke előadást tart Németország és Európa címmel a XXI. Század Intézet rendezvényén a Várkert Bazárban 2025. október 20-án. MTI/Bodnár Boglárka
A nemzet a XXI. században is alapja az állampolitikának, és feltétele a demokráciának – jelentette ki Alice Weidel
(Fotó: MTI)

Alice Weidel szavai szerint a mai Németországban nem működik normálisan a demokrácia, a baloldal hozzáláncolja magát a hatalomhoz, a polgárok akarata pedig veszélyben van. 

A kontrollálatlan, tömeges illegális migráció antiszemitizmust és bűnözést okoz, a német kormány óriási hiteleket vett fel, a német ipar pedig haldoklik, minden hónapban tízezer ipari munkahely vész el 

– sorolta a problémákat. Hozzátette: annyira rossz a helyzet, hogy 2025-ben 22 ezer csőddel számolnak a német vállalatok körében, ami naponta hatvan céget jelent.

A politikus azt mondta, az emberek elszegényednek, és a saját bőrükön érzik a gazdasági romlást. A reményt az AfD jelenti számukra – jelentette ki, hozzátéve: az elmúlt hetek felmérései szerint az AfD lett a legerősebb politikai erő Németországban. 

Mi készen állunk, hogy átvegyük a kormányzási felelősséget

– szögezte le.

Alice Weidel közölte, ha meg tudnák valósítani pártjuk elképzeléseit, akkor biztos határvédelemmel akadályoznák meg az illegális migrációt és a bűnözést. Modernizálni kell a menedékjogot, és a legális migrációra kell koncentrálni – fűzte hozzá. – Annyi embert fogadnánk be, amennyit el tud viselni az ország – magyarázta, kiemelve: az egyenlőséget helyeznék a középpontba, az etnokulturális alapú privilégiumok pedig megszűnnének.

Fontosnak nevezte továbbá a bíróságok és a média függetlenségét. Rögzítette: vissza kell állítani a fékek és egyensúlyok érvényesülését. 

Az AfD víziója szerint nem gyámkodna a kormány a polgárok felett, nem hozna létre neofeudális rendszereket, és nem befolyásolná ideológiailag a családi életet. Annyi nettó jövedelmet hagyna az adófizetők zsebében, amennyiből mindenki el tudja tartani a családját, és tud gondoskodni a jövőről

– fogalmazott a német politikus, aki hangsúlyozta: egy jó kormány tudja, hogy a polgári középosztály és a kkv-k jelentik a jólét gerincét minden országban. Alice Weidel kitért a teljesítményorientált és világnézetileg semleges oktatásügy, valamint a korrekt és egyenrangú külpolitikai kapcsolatok fontosságára is.

Úgy folytatta: a szabadságvágy és a jogállamiság tisztelete összeköti a magyar és a német nemzetet. Magyarország évek óta világítótornya a szabadságnak Európában, sok ország – köztük Németország is – követni fogja ezt a példát.

A politikus azt mondta: 

vissza kell rántani Európát a baloldali erők karmából. Európa nem Brüsszel, Európa szíve az európai fővárosokban dobog

– tette hozzá.

Alice Weidel rögzítette: az Európai Unió reformjától szabadságot, jólétet és békét várnak. 

Köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért a békéért dolgozik. Nincs jobb hely a világon, mint Budapest 

– hangoztatta.

Schmidt Mária, a XXI. Század Intézet főigazgatója köszöntőjében azt hangsúlyozta: Magyarország a szabadság hazája, a magyar emberek többsége kíváncsi és nyitott. – Mi magyarok nem tudunk szabadság nélkül élni, ezt bizonyítja 1956 is – jegyezte meg.

Schmidt Mária szavai szerint a magyarok évezredes túlélésének záloga „nem csak az volt, hogy kitartottunk a saját értékrendünk mellett, hanem az is, hogy meg akartuk érteni a körülöttünk lévő világot.” Hozzátette: szabadság csakis a békében teljesedhet ki.

Büszkék vagyunk arra, hogy a közeljövőben Budapest adhat otthont annak a csúcstalálkozójának, amelyen Donald Trump és Vlagyimir Putyin elhozhatja kontinensünk számára a várva várt békét

– emelte ki Schmidt Mária.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-főigazgatója azt mondta: az európai elit számára a demokrácia nem érték, hanem eszköz. Addig jó, és addig érvényes, amíg csak ők győzhetnek – fűzte hozzá.

Szavai szerint a nyugati elit a demokrácia jelszava mögé bújva szisztematikus hadjáratot folytat az AfD ellen. Betiltással fenyegetik azt a pártot, ami több millió német polgár érdekeit képviseli – mutatott rá, megjegyezve: kommunista tempó ez, amit mi, magyarok sokszor láttunk már, és Brüsszelben most is ilyet tapasztalunk.

Az elnök-főigazgató kiemelte: 

Alice Weidel a német életforma fennmaradásának szabadságharcosa.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Alice Weidelt előadása előtt Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta az Országházban. 

