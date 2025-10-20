Orbán Viktor miniszterelnök Alice Weidellel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben fogadta Alice Weidelt, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Alice Weidel a találkozót követően a XXI. Század Intézet rendezvényén tart előadást. A politikus itt kijelentette: nem is lehetne jobb helyen a Trump–Putyin békecsúcs, mint Budapesten – erről Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője osztott meg egy bejegyzést közösségi oldalán.

Borítókép: Alice Weidel és Orbán Viktor egy korábbi találkozójukon (Fotó: AFP)