Orbán Viktor miniszterelnök Alice Weidellel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben fogadta Alice Weidelt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 20. 18:39
Alice Weidel és Orbán Viktor egy korábbi találkozójukon Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben fogadta Alice Weidelt, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Alice Weidel a találkozót követően a XXI. Század Intézet rendezvényén tart előadást. A politikus itt kijelentette: nem is lehetne jobb helyen a Trump–Putyin békecsúcs, mint Budapesten – erről Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője osztott meg egy bejegyzést közösségi oldalán.

