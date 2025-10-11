Trump leszámol az Antifával

Washington közlése komoly politikai üzenetet hordoz: az Egyesült Államok hivatalosan is a terrorszervezet kategóriájába sorolja az Antifát, amely az elmúlt években több amerikai nagyvárosban szervezett erőszakos megmozdulásokat, tüntetéseket és zavargásokat.

🚨 Make no mistake: Antifa is a radical terrorist organization that explicitly calls for the overthrow of the U.S. Government, law enforcement authorities, and our system of law.



Under the Trump Administration, Antifa's days are over.



MUST WATCH. ⬇️ pic.twitter.com/2M6qvzTQ29 — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025

A kijelentés illeszkedik abba a határozott rendpárti irányvonalba, amelyet a jelenlegi amerikai vezetés képvisel, és amely szerint a törvény és a rend helyreállítása az Egyesült Államok stabilitásának alapfeltétele.

Az Antifa szélsőbaloldali hálózat teljes megszüntetését jelölte meg célként az Egyesült Államokban Pam Bondi igazságügyi miniszter.

Trump hivatalosan is terrorszervezetté nyilvánította

A miniszter a Fehér Házban Donald Trump elnök vezetésével tartott nyilvános kerekasztal-beszélgetés során beszámolt arról, hogy az elnök döntése nyomán az Antifa immár belföldi terrorszervezet, aminek tevékenységével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az „nem aktivizmus, hanem terrorizmus”.

Trump szeptember közepén Truth Social-oldalán közölte, hogy az Antifa radikális baloldali mozgalmat „súlyos terrorszervezetté” nyilvánítja.

Donald Trump az is hozzátette, hogy javasolni fogja a csoport támogatóinak és finanszírozóinak alapos kivizsgálását a legszigorúbb jogi normák szerint, valamint hogy a szövetségi hatóságok nyomozása arra is irányul, hogy az Antifához tartozó szervezeteket ki támogatja, mert az összehangoltságot jelzi, hogy egymástól távoli helyszíneken tartott tüntetéseken azonos táblák, feliratok tűnnek fel, költséges anyagokat használva.

Ezek fizetett anarchisták

– jelentette ki az elnök, és hozzátette, „üldözzük az Antifa-bűnözőket és mindazokat, akik támogatják a fellépésüket, erről már rendelkezünk rengeteg feljegyzéssel”.

🚨 WOW! AG Pam Bondi says the US will now do the same thing to ANTIFA that they did to the cartels...



"We're going to take the same approach with Antifa. Destroy the ENTIRE organization, from top to bottom. We're going to take them APART." 👀pic.twitter.com/9eWHcleO6r — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 8, 2025

Mi is valójában az Antifa mozgalom?

Az Antifa körül az elmúlt években számos vita bontakozott ki: támogatói szerint egy decentralizált, antifasiszta mozgalomról van szó, míg ellenzői úgy vélik, hogy a szervezet erőszakos eszközökkel próbál politikai befolyást gyakorolni és félelmet kelteni.

Az Antifa egy militarista, anarchista szervezet, amely erőszakos eszközökkel kormányok, bűnüldöző szervek és a jogrendszer megdöntésére szólít fel, módszerei pedig korántsem ártalmatlanok és jelentéktelenek.

Az elmúlt években ismét heves tüntetésekre és zavargásokra került sor az Antifa részéről, amelyek nemritkán utcai harcokkal, gyújtogatásokkal és akár fosztogatásokkal is végződtek. Nemrégiben az Antifa ismét többször is a kritikus infrastruktúra elleni támadásokkal hívta fel magára a figyelmet –írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. A Fehér Ház nyilatkozata azt üzeni: a Trump-kabinet nem tűri tovább az ilyen csoportok működését, és minden eszközzel fellép a rend helyreállítása érdekében.