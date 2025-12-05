bűnszervezetekSvédországGunnar Strömmer

Svédország megvonhatja az állampolgárságot a bűnszervezetek tagjaitól

A svéd kormány pénteken benyújtott alkotmánymódosítása az állampolgárság megvonását indítványozza olyan kettős állampolgárok esetében, akiket a nemzeti érdekeket súlyosan sértő bűncselekményekért ítélnek el. A módosítás a szervezett bűnözés súlyos eseteire is kiterjed Svédországban.

2025. 12. 05. 20:09
A parlamenti bizottság januári alkotmánymódosítási javaslata a megvonást csak hazaárulás és kémkedés esetében alkalmazta volna, a szervezett bűnözés súlyos eseteire nem terjesztette volna ki. Svédország kormányának legújabb javaslata azonban túlmutat a bizottsági ajánláson, és annak szélesebb körű alkalmazását javasolja.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök kormánya a bevándorlás szigorítását és a bandaháborúk visszaszorítását ígérte Svédországban
A javaslat lehetővé teszi, hogy az állampolgárságot olyan bandavezérektől is meg lehessen vonni, akik rendkívül súlyos károkat okoznak a társadalomnak

– mondta Gunnar Strömmer igazságügyi miniszter.

Svédországban több mint egy évtizede okoznak súlyos problémákat a bandaháborúkhoz köthető lövöldözések és robbantások. A 2022-ben hivatalba lépett kormány és a Svéd Demokraták párt a bevándorlás szigorítását és a bandaháborúk visszaszorítását ígérte.

A svéd alkotmány csak úgy módosítható, ha a parlamenti szavazást követően a következő választás után felálló törvényhozás is támogatja a változtatásokat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

