Orbán Balázs szerint a svéd kormány önmagát leplezte le

Önleleplező döntést hozott a svéd kormány – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök korábban tagadta, hogy Svédországban olyan mértékben romlott a közbiztonság, hogy a bűnszervezetek kiskorúakat használnak fel bűncselekmények elkövetéséhez, a kormánya most mégis olyan döntést hozott, amely éppen ezt igazolja
– írta Orbán Balázs. A politikai igazgató szerint Svédországban idén több mint száz robbantás és lövöldözés történt, harminchárom halálos áldozattal. A legtöbb eset a szervezett bűnözéshez köthető, és gyakran bevándorló hátterű bandák állnak mögötte.
Ezek a csoportok tudatosan és célzottan toboroznak kiskorúakat, akik életkoruknál fogva a svéd büntetőjog alapján nem vonhatók felelősségre
– magyarázta, hozzátéve, hogy a svéd kormányfő bejelentette: megegyezés született arról, hogy a büntethetőség alsó korhatárát súlyos bűncselekmények esetén 13 évre szállítják le.
Ez bizony önleleplező döntés. A svéd kormány döntése valójában beismerés: hiába tagadták korábban, a bűnözés robbanásszerűen nőtt, és a bandák egyre tudatosabban használják ki a kiskorúakat
– mutatott rá Orbán Balázs. Mint arról beszámoltunk, Kristersson egyenesen hazugsággal vádolta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, amikor – a német Die Welt cikke nyomán – arról beszélt, hogy Svédországban a bűnbandák kiskorú lányokat használnak fel súlyos bűncselekmények, akár gyilkosságok elkövetésére.
A Magyar Nemzet kérdésére Bihari Szabolcs, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke, aki maga is Svédországban él, megerősítette, hogy a jelenség létezik Svédországban, sőt ez csupán egyik vetülete az illegális migráció nyomában járó bűnözési hullámban. Bihari szerint a korábban a nyugalmáról híres ország, vagy legalábbis annak három nagyvárosa, ma már odáig jutott, hogy gyakorlatilag bárki bármikor lövöldözés áldozatává válhat.
Úgy tudnék fogalmazni, hogy ez a Svédország már nem az a Svédország, mint ami volt, mondjuk, amikor én kijöttem a nyolcvanas években
– mondta.
Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Veres Nándor)