Orbán Balázs szerint a svéd kormány önmagát leplezte le

Önleleplező döntést hozott a svéd kormány – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint Ulf Kristersson kormányának döntése valójában beismerés (Fotó: NurPhoto via AFP)

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök korábban tagadta, hogy Svédországban olyan mértékben romlott a közbiztonság, hogy a bűnszervezetek kiskorúakat használnak fel bűncselekmények elkövetéséhez, a kormánya most mégis olyan döntést hozott, amely éppen ezt igazolja

– írta Orbán Balázs. A politikai igazgató szerint Svédországban idén több mint száz robbantás és lövöldözés történt, harminchárom halálos áldozattal. A legtöbb eset a szervezett bűnözéshez köthető, és gyakran bevándorló hátterű bandák állnak mögötte.

Ezek a csoportok tudatosan és célzottan toboroznak kiskorúakat, akik életkoruknál fogva a svéd büntetőjog alapján nem vonhatók felelősségre

– magyarázta, hozzátéve, hogy a svéd kormányfő bejelentette: megegyezés született arról, hogy a büntethetőség alsó korhatárát súlyos bűncselekmények esetén 13 évre szállítják le.

Ez bizony önleleplező döntés. A svéd kormány döntése valójában beismerés: hiába tagadták korábban, a bűnözés robbanásszerűen nőtt, és a bandák egyre tudatosabban használják ki a kiskorúakat

– mutatott rá Orbán Balázs. Mint arról beszámoltunk, Kristersson egyenesen hazugsággal vádolta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, amikor – a német Die Welt cikke nyomán – arról beszélt, hogy Svédországban a bűnbandák kiskorú lányokat használnak fel súlyos bűncselekmények, akár gyilkosságok elkövetésére.

These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025

A Magyar Nemzet kérdésére Bihari Szabolcs, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke, aki maga is Svédországban él, megerősítette, hogy a jelenség létezik Svédországban, sőt ez csupán egyik vetülete az illegális migráció nyomában járó bűnözési hullámban. Bihari szerint a korábban a nyugalmáról híres ország, vagy legalábbis annak három nagyvárosa, ma már odáig jutott, hogy gyakorlatilag bárki bármikor lövöldözés áldozatává válhat.

Úgy tudnék fogalmazni, hogy ez a Svédország már nem az a Svédország, mint ami volt, mondjuk, amikor én kijöttem a nyolcvanas években

– mondta.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Veres Nándor)