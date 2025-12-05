Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Senkinek se legyenek illúziói az ukránok lépéseit illetően”

„Senkinek se legyenek illúziói az ukránok lépéseit illetően”

Szabó Gergő
2025. 12. 05. 15:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szabó Gergő Pesti Srácok: „Így tehát teljesen biztosak lehetünk benne, hogy valóban lesz még támadás a Barátság-kőolajvezeték ellen, nem is egy, sőt, az ukránok szorult helyzetükben sokkal súlyosabb lépésekre is elszánhatják magukat, senkinek se legyen illúziója ezt illetően. Ebben a szituációban pedig kétszeres hazaárulás ezzel az ukrán rezsimmel barátkozni, információkat kiadni nekik, kisstílű, belpolitikai haszonszerzés miatt összeszűrni Zelenszkijékkel a levet. A 200 ezer tiszás adatai is ukrán kezekben landoltak, Ceber Roland és társai se véletlenül keltik a hangulatot, és a Tisza Párt adóemelési, valamint népnyúzó tervei sem csak úgy születtek. Elképesztő mennyiségű pénzt szánnak elvenni a magyar emberektől is, hogy az aranybudis rezsimet életben tartsák, az utóbbi 10-15 év munkáját igyekeznek elvenni tőlünk és újra kisemmizni a talpra álló Magyarországot. Közösen mindent megtesznek a céljuk érdekében, ha pénzről van szó, nem számít, ha aljas, felforgató tervekről, az sem gond, ha újabb támadásra van szükség a Barátság-kőolajvezeték ellen, az is ujjgyakorlat. Mi lehet még a tarsolyban? El tudjuk képzelni, de minket egy ilyen rezsim nem fog megfélemlíteni, sokkal komolyabb ellenségek ellen is felvettük a kesztyűt, Zelenszkij hordája nem az első és nem az utolsó magyargyűlölő, aki pusztulást akar hozni a magyarokra. De ahogy másoknak sem sikerült, neki sem fog.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.