„Senkinek se legyenek illúziói az ukránok lépéseit illetően”

Szabó Gergő Pesti Srácok: „Így tehát teljesen biztosak lehetünk benne, hogy valóban lesz még támadás a Barátság-kőolajvezeték ellen, nem is egy, sőt, az ukránok szorult helyzetükben sokkal súlyosabb lépésekre is elszánhatják magukat, senkinek se legyen illúziója ezt illetően. Ebben a szituációban pedig kétszeres hazaárulás ezzel az ukrán rezsimmel barátkozni, információkat kiadni nekik, kisstílű, belpolitikai haszonszerzés miatt összeszűrni Zelenszkijékkel a levet. A 200 ezer tiszás adatai is ukrán kezekben landoltak, Ceber Roland és társai se véletlenül keltik a hangulatot, és a Tisza Párt adóemelési, valamint népnyúzó tervei sem csak úgy születtek. Elképesztő mennyiségű pénzt szánnak elvenni a magyar emberektől is, hogy az aranybudis rezsimet életben tartsák, az utóbbi 10-15 év munkáját igyekeznek elvenni tőlünk és újra kisemmizni a talpra álló Magyarországot. Közösen mindent megtesznek a céljuk érdekében, ha pénzről van szó, nem számít, ha aljas, felforgató tervekről, az sem gond, ha újabb támadásra van szükség a Barátság-kőolajvezeték ellen, az is ujjgyakorlat. Mi lehet még a tarsolyban? El tudjuk képzelni, de minket egy ilyen rezsim nem fog megfélemlíteni, sokkal komolyabb ellenségek ellen is felvettük a kesztyűt, Zelenszkij hordája nem az első és nem az utolsó magyargyűlölő, aki pusztulást akar hozni a magyarokra. De ahogy másoknak sem sikerült, neki sem fog.”