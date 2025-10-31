Takács Péter készen áll, hogy Kulja András után újabb tiszást döngöljön a földbe – már ha mernek vitázni + videó

Takács Péter élő vitára hívta Hegedűs Zsoltot, akit Magyar Péter egy podcastben úgy mutatott be, mint az esetleges Tisza-kormány egészségügyi tárcájának várományosát. Az egészségügyi államtitkár közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, mindig nyitott egy őszinte és nyílt szakpolitikai vitára.
Takács Péter megjegyezte, nincs sok kétsége afelől, hogy a Tisza-vezér elengedi-e Hegedűs Zsoltot a vitára.
Június óta ők menekülnek a szakpolitikai vita elől
– emlékeztetett az államtitkár. Hozzátette: négy médium, az M1, a Hír TV, a Mandiner és az MCC már jelezte is, hogy szívesen megszervezne egy ilyen szembesítést.
„Én mind a négynek igent mondtam. Erre biztatom Magyar Pétert és Hegedűs urat is”
– üzente Takács Péter.
Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András , a Tisza Párt szakpolitikusa, európai parlamenti képviselő még júniusban az ATV Egyenes beszéd című műsorában ütköztette az egészségügyről alkotott nézeteit. Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a vita után azt írta a Facebook-oldalán, hogy Takács Péter KO-val győzte le Magyar Péter emberét.
Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond az Országos Mentőszolgálat új mentőautóinak átadásán a Hősök terén 2025. október 20-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)