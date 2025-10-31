Takács Péter készen áll, hogy Kulja András után újabb tiszást döngöljön a földbe – már ha mernek vitázni + videó

Takács Péter élő vitára hívta Hegedűs Zsoltot, akit Magyar Péter egy podcastben úgy mutatott be, mint az esetleges Tisza-kormány egészségügyi tárcájának várományosát. Az egészségügyi államtitkár közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, mindig nyitott egy őszinte és nyílt szakpolitikai vitára.

Kulja András európai parlamenti képviselő, Magyar Péter pártelnök, Hegedűs Zsolt ortopéd szakorvos és Mágori Krisztina igazságügyi orvosszakértő (b–j) a Tisza Párt kongresszusának egészségügyi panelbeszélgetésén a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én

Takács Péter megjegyezte, nincs sok kétsége afelől, hogy a Tisza-vezér elengedi-e Hegedűs Zsoltot a vitára.

Június óta ők menekülnek a szakpolitikai vita elől

– emlékeztetett az államtitkár. Hozzátette: négy médium, az M1, a Hír TV, a Mandiner és az MCC már jelezte is, hogy szívesen megszervezne egy ilyen szembesítést.

„Én mind a négynek igent mondtam. Erre biztatom Magyar Pétert és Hegedűs urat is”

– üzente Takács Péter.

Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András , a Tisza Párt szakpolitikusa, európai parlamenti képviselő még júniusban az ATV Egyenes beszéd című műsorában ütköztette az egészségügyről alkotott nézeteit. Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a vita után azt írta a Facebook-oldalán, hogy Takács Péter KO-val győzte le Magyar Péter emberét.

