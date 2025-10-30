Magyar PéterHegedűs ZsoltTakács Péter

Takács Péter élő vitára hívta a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltjét

Az egészségügyi államtitkár azt kérte Magyar Pétertől, hogy vegye le a szájkosarat a szakértőiről, és fogadják el a meghívást.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 30. 19:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hallod-e, te Péter Magyar! Várom szeretettel Hegedűs urat is egy nyilvános, élő vitára. Abból jól szoktatok kijönni…” – írta közösségi oldalán Takács Péter annak kapcsán, hogy a Tisza-vezér egy podcastban Hegedűs Zsoltot úgy mutatta be, mint az esetleges kormánya egészségügyi tárcájának várományosát.

Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltje (Forrás: Facebook)

Az egészségügyi államtitkár hozzátette: az M1, a Hír TV, a Mandiner és az MCC már jelezte is, hogy szívesen megszervezne egy ilyen szembesítést. 

Menni fognak a meghívók

– üzente az államtitkár.

Takács Péter azt kérte Magyar Pétertől, hogy vegye le a szakértőiről a szájkosarat, és fogadják el az egyik meghívást, sőt ha nem meri egyedül elengedni a miniszterjelöltet, akkor a Tisza Párt elnöke is részt vehet a vitán.

Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (Fotó: MTI/Purger Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu