Takács Péter élő vitára hívta a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltjét

„Hallod-e, te Péter Magyar! Várom szeretettel Hegedűs urat is egy nyilvános, élő vitára. Abból jól szoktatok kijönni…” – írta közösségi oldalán Takács Péter annak kapcsán, hogy a Tisza-vezér egy podcastban Hegedűs Zsoltot úgy mutatta be, mint az esetleges kormánya egészségügyi tárcájának várományosát.

Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltje (Forrás: Facebook)

Az egészségügyi államtitkár hozzátette: az M1, a Hír TV, a Mandiner és az MCC már jelezte is, hogy szívesen megszervezne egy ilyen szembesítést.

Menni fognak a meghívók

– üzente az államtitkár.

Takács Péter azt kérte Magyar Pétertől, hogy vegye le a szakértőiről a szájkosarat, és fogadják el az egyik meghívást, sőt ha nem meri egyedül elengedni a miniszterjelöltet, akkor a Tisza Párt elnöke is részt vehet a vitán.