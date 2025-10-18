Takács PéterszentendrefórumVitályos Eszter

„Fontos kérdések, őszinte válaszok” – Szentendrei fórum Vitályos Eszterrel és Takács Péterrel

Az egészségügy kihívásairól és a lehetséges megoldásokról is beszélt Vitályos Eszter kormányszóvivő és Takács Péter államtitkár a szentendrei közösségi estén. Őszinte kérdések és őszinte válaszok jellemezték a rendezvényt.

2025. 10. 18. 10:43
„A szentendreiek is tudják, hogy az egészség a legfontosabb!” – számolt be Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán a szentendrei közösségi estéről.

Szentendrei fórum Vitályos Eszterrel és Takács Péterrel Fotó: Facebook

A rendezvényen Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkárral közösen beszéltek az egészségügy előtt álló kihívásokról és a lehetséges megoldásokról is. Vitályos kiemelte: 

a közösségi esték lényege a fontos kérdések megvitatása és az őszinte válaszok, nem pedig az üres ígéretek.

A kormányszóvivő hangsúlyozta: „Mert nem üres ígéretekre, hanem tettekre van szükség – és ezen és ennek mentén dolgozunk! Köszönöm mindenkinek, aki eljött és bátran kérdezett.”

Takács Péter államtitkár a szentendrei közösségi estét követően a közösségi oldalán köszönte meg Vitályos Eszternek a rendezvényt: „Sok jó ember kis helyen nem fért volna el!” – írta.

Kommentben hozzátette: 

Sokan vagyunk, erősek vagyunk, nyerni fogunk! Add tovább!

Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő és Takács Péter államtitkár (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

