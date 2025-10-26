paródiaoldalKuljaMagyar Péter

Kész röhej: Kulja András egy Magyar Pétert parodizáló mémoldalt lájkolt

A hét viccét hozta össze a Manöken Istenkirály nevű Facebook-paródiaoldalon a tiszás politikus.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 18:32
Magyar Péter és Kulja András Forrás: YouTube/Képernyőfotó
A hét viccét hozta össze Kulja András, a Tisza egészségpolitikusa a Facebookon, a Manöken Istenkirály nevű paródiaoldalon.

Kulja András, a meggondolatlan lájkoló (Forrás: Facebook)

Az oldal megosztott egy – a nevéhez híven – paródiát, természetesen Magyar Péterrel kapcsolatban. 

Amit aztán, annak rendje s módja szerint Kulja doktor, a Tisza egészségügyi szakpolitikusa belájkolt.

Az esetről a paródiaoldal képernyőképet is készített:

 

Később aztán a paródiaoldal közölte, hogy Kulja András eltávolította a lájkját a poszt alól. 

Kulja András azzal szerzett kétes dicsőséget, hogy ő volt az, aki idén júniusban összecsapott Takács Péter egészségügyi államtitkárral az ATV műsorában, amikor a két politikus az egészségügy helyzetéről vitázott. A vita végén Takács Péter elmondta, a kormány nyitott a szakmai párbeszédre, de Kulja nem ezt képviseli, hanem lejáratókampányt folytat.

Takács Péter azon a vitán gyakorlatilag felmosta Kuljával a padlót – az orvost azóta Magyar Péter nem is engedi mikrofonközelbe. Azonban a fenti példa is mutatja, hogy még ez sem segít a doktoron, aki mások segítsége nélkül is képes lejáratni magát.

Borítókép: Magyar Péter és Kulja András (Forrás: YouTube/Képernyőfotó)


