Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Orbán ViktorZalaképviselőjelölt

Orbán Viktor új embert indít Zalában

Szilasi Gábort indítja a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltként a jövő évi választásokon Zalában – árulta el a Zaolnak a miniszterelnök. Orbán Viktor a hírportálnak elmondta, a térség jelenlegi országgyűlési képviselője, Vigh László új feladatot kap.

Magyar Nemzet
Forrás: Zaol2025. 11. 25. 18:23
Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
A Fidesz a zalaegerszegi központú választókerületben Szilasi Gábort indítja országgyűlési képviselőjelöltként a 2026-os parlamenti választásokon – árulta el a Zaolnak a miniszterelnök. Orbán Viktor a hírportálnak elmondta: Vigh Lászlóval 25 éve dolgozik együtt, bajtársának tekinti a jelenlegi képviselőt, és a politikánál is szorosabb kapcsolat fűzi egymáshoz őket. – Vigh László marad a munkatársunk, számítok rá a parlamenti választás után is, de nem képviselőként. Erről állapodtam meg vele – fogalmazott, majd Szilasi Gábort nevezte meg a Fidesz zalaegerszegi országgyűlési képviselőjelöltjeként.

Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, Orbán Viktor miniszterelnök és Szilasi Gábor önkormányzati képviselő, a Fidesz zalaegerszegi parlamenti képviselőjelöltje a polgármesteri hivatalban (Fotó: Seres Peter)
Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, Orbán Viktor miniszterelnök és Szilasi Gábor önkormányzati képviselő, a Fidesz zalaegerszegi parlamenti képviselőjelöltje a polgármesteri hivatalban (Fotó: Seres Peter)

Vigh László a hírportálnak elmondta, a miniszterelnök megköszönte neki az elmúlt évtizedek képviselői munkáját, egyszersmind kormányzati feladatra kérte fel a választásokat követően. 

– Balaicz Zoltán polgármester úrral egyetértve javaslatot tettünk Szilasi Gábor személyére, ezt miniszterelnök úr elfogadta. Képviselőjelöltként tehát Szilasi Gábor indul a 2026. áprilisi választáson – jelezte Vigh László. Hogy mit is érdemes tudni Szilasi Gáborról, arról a Zaol hasábjain olvashat bővebben.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kabinetiroda/Fischer Zoltán)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
