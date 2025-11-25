Orbán Viktor új embert indít Zalában

A Fidesz a zalaegerszegi központú választókerületben Szilasi Gábort indítja országgyűlési képviselőjelöltként a 2026-os parlamenti választásokon – árulta el a Zaolnak a miniszterelnök. Orbán Viktor a hírportálnak elmondta: Vigh Lászlóval 25 éve dolgozik együtt, bajtársának tekinti a jelenlegi képviselőt, és a politikánál is szorosabb kapcsolat fűzi egymáshoz őket. – Vigh László marad a munkatársunk, számítok rá a parlamenti választás után is, de nem képviselőként. Erről állapodtam meg vele – fogalmazott, majd Szilasi Gábort nevezte meg a Fidesz zalaegerszegi országgyűlési képviselőjelöltjeként.

Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, Orbán Viktor miniszterelnök és Szilasi Gábor önkormányzati képviselő, a Fidesz zalaegerszegi parlamenti képviselőjelöltje a polgármesteri hivatalban (Fotó: Seres Peter)

Vigh László a hírportálnak elmondta, a miniszterelnök megköszönte neki az elmúlt évtizedek képviselői munkáját, egyszersmind kormányzati feladatra kérte fel a választásokat követően.

– Balaicz Zoltán polgármester úrral egyetértve javaslatot tettünk Szilasi Gábor személyére, ezt miniszterelnök úr elfogadta. Képviselőjelöltként tehát Szilasi Gábor indul a 2026. áprilisi választáson – jelezte Vigh László. Hogy mit is érdemes tudni Szilasi Gáborról, arról a Zaol hasábjain olvashat bővebben.