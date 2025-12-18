Kocsis Máté elmondta mennyi halászlevet kell főznie a szegedi DPK-gyűlés után + videó

Hétvégi terveiről kérdezték legújabb videójában a Fidesz frakcióvezetőjét. Így derül ki, hogy Kocsis Máténak mi a terve a szegedi és a jászberényi látogatása után: kedves, de nehéz feladat vár rá, amire a családja kérte meg.

Illusztráció: Sok ezer ember főzi meg a népszerű karácsonyi fogást, bográcsban rotyog a halászlé (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Nagy dobásra készülnek a szervezők a DPK-gyűlés újabb állomásán. Szombaton Szegedre látogatnak el, ahol Lázár János, Áder János és Orbán Viktor is színpadra lép. Kocsis Mátét ezután több száz fős fórum várja Jászberényben.

Videójában azt is elárulta, hogy ezek után milyen feladata lesz vasárnap. A karácsonyi készülődés viszonylag korán kezdődik Kocsis Mátééknál, ugyanis 30-40 liter halászlevet fog elkészíteni, amit már izgatottan vár a család. Elmondása szerint a főzés minden évben rámarad.