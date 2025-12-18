Kocsis MátéSzegedDPKhalászléJászberény

Kocsis Máté elmondta mennyi halászlevet kell főznie a szegedi DPK-gyűlés után + videó

Kocsis Máté hétvégi terveiről mesélt: a szegedi DPK-gyűlés és jászberényi látogatása mellett családja is fontos feladatot bízott rá. A Fidesz frakcióvezetőjének hosszú hétvégéje lesz.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 18. 14:42
Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI
Hétvégi terveiről kérdezték legújabb videójában a Fidesz frakcióvezetőjét. Így derül ki, hogy Kocsis Máténak mi a terve a szegedi és a jászberényi látogatása után: kedves, de nehéz feladat vár rá, amire a családja kérte meg.

Tiszaörvény, 2017. április 7. Tiszai halászlé készül a halászlé hungarikummá nyilvánítása alkalmából szervezett rendezvényen a Tiszafüredhez tartozó Tiszaörvényen 2017. április 7-én. A Hungarikum Bizottság március 21-én a hungarikumok sorába emelte az Egri Bikavért, a Kodály-módszert, a magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat, valamint a tiszai halászlét. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt
Illusztráció: Sok ezer ember főzi meg a népszerű karácsonyi fogást, bográcsban rotyog a halászlé (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Nagy dobásra készülnek a szervezők a DPK-gyűlés újabb állomásán. Szombaton Szegedre látogatnak el, ahol Lázár János, Áder János és Orbán Viktor is színpadra lép. Kocsis Mátét ezután több száz fős fórum várja Jászberényben.

Videójában azt is elárulta, hogy ezek után milyen feladata lesz vasárnap. A karácsonyi készülődés viszonylag korán kezdődik Kocsis Mátééknál, ugyanis 30-40 liter halászlevet fog elkészíteni, amit már izgatottan vár a család. Elmondása szerint a főzés minden évben rámarad. 

Kocsis Máté videóját itt lehet megtekinteni:

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Bús Csaba)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

